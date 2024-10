video suggerito

Joker: Folie à Deux è un disastro al botteghino, il film non piace al pubblico Joker: Folie à Deux non ha riscosso il successo che ci si sarebbe aspettati nel primo weekend di debutto al cinema in America. Il sequel del film con Joaquin Phoenix, affiancato da Lady Gaga, non è piaciuto al pubblico e la scarsa affluenza in sala ne é la dimostrazione.

A cura di Ilaria Costabile

Joker: Folie à Deux, il sequel del film con Joaquin Phoenix, non è riuscito ad eguagliare il successo del primo film e nel weekend di debutto nella sale americane ha incassato solo 40 milioni di dollari. Un risultato che, in realtà, non ci si aspettava, visto che gli appassionati del film, attendevano da tempo l'arrivo del sequel, per vedere come si sarebbe evoluta la storia dell'annoso nemico di Batman.

Gli incassi bassi di Joker: Folie à Deux

Stando a quanto riportato dal Los Angeles Times, si stimava che il film avrebbe raggiunto tra i 50 e i 65 milioni nel primo weekend in sala, ma non è stato così. Le anteprime del film, però, potevano già fornire indicazioni significative su quello che sarebbe stato l'andamento della pellicola diretta da Todd Phillips. Infatti, anche in questo caso, gli incassi sono stati circa la metà del primo film, arrivando a 7 milioni e considerando che la realizzazione di Joker: Folie à Deux ha richiesto un dispendio di denaro particolarmente importante, è logico che gli incassi non strabilianti rappresentino un problema. C'è da dire, però, che l'incasso complessivo a livello internazionale ha superato i 100 milioni di dollari. Numeri indicativi che, però, si accompagnano anche ad un generale malcontento manifestato dal pubblico.

Le recensioni negative sul film

L'accoppiata Joaquin Phoenix e Lady Gaga, che comunque è piaciuta al pubblico, avrebbe potuto regalare agli appassionati della saga qualcosa in più. Le recensioni, finora, sono state particolarmente negative, soprattutto in relazione alla scelta di cambiare impostazione al film. Si tratta, infatti, di un musical e sono stati proprio gli intermezzi musicali che, a quanto pare, avrebbero disturbato gran parte degli spettatori riversatisi in sala per assistere a questa nuova parte della storia di Arthur Fleck.