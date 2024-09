Johnny Depp travestito da Jack Sparrow fa una sorpresa ai bambini di un ospedale spagnolo

video suggerito

Johnny Depp è tornato a vestire i panni di Jack Sparrow, ma non sul set della famosa saga, bensì nei corridoi di un ospedale spagnolo. L'attore, infatti, ha deciso di fare una sorpresa ai bambini ricoverati in un reparto oncologico. Le foto sono state scattate e condivise sull'account social dell'Ospedale Universitario di Donostia. La visita è avvenuta durante la permanenza del divo americano a San Sebastian, durante il noto festival del cinema, in cui ha presentato il suo film da regista: Modì-Tre giorni sull'ala della follia.

La sorpresa di Johnny Depp ai bambini del reparto di oncologia

Una visita davvero speciale quella che hanno ricevuto i bambini ricoverati nell'Ospedale di Donostia, che alla vista del pirata Depp, non sono riusciti a trattenere l'entusiasmo. Tra giochi, risate e chiacchierate con i bambini, Johnny Depp è tornato a vestire i panni dell'indimenticabile Jack Sparrow, protagonista assoluto dei Pirati dei Caraibi, saga che ha appassionato adulti e più piccini da quando è arrivata per la prima volta sul grande schermo. L'attore ha ricevuto anche un ringraziamento da parte dello staff di medici e infermieri, infatti sui social appare scritto: "Da parte di tutto lo staff dell'Ospedale Universitario di Donostia, vorremmo esprimere la nostra infinita gratitudine a Johnny Depp per il suo tempo, il suo sostegno e la sua energia". Un gesto che Depp, in realtà, è solito fare, di fatti indossando il suo costume è andato in giro per diversi ospedali del mondo.

Johnny Depp al Festival del Cinema di San Sebastian

La visita è avvenuta durante la permanenza di Johnny Depp al Festival di San Sebastian, dove ha presentato il suo Modì: Tre giorni sull'ala della follia, film da lui diretto e interpretato da Riccardo Scamarcio.Il film racconta 72 ore, particolarmente intense, della vita di Amedeo Modigliani e il divo ha raccontato che è stato Al Pacino a suggerirgli di farlo: "Quando Al Pacino ti parla, devi ascoltarlo". Durante una conferenza stampa, dove tra l'altro non sono mancate polemiche, Depp ha raccontato di sentire una forte affinità con il l'artista italiano Amedeo Modigliani, per poi spiegare: "Penso che tutti noi abbiamo attraversato una serie di cose, alla fine. Forse la vostra non lo è stata, non si è trasformata in una soap opera, trasmessa in televisione, in effetti". L'attore ha fatto riferimento al processo per diffamazione contro Amber Heard, tenutosi in Virginia nel 2022, che fu tramesso anche in streaming e visto da milioni di persone al giorno.