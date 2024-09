video suggerito

Johnny Depp ‘cambia’ sorriso: perché i denti dell’attore hanno attirato l’attenzione dei fan Johnny Depp è stato immortalato durante una vacanza alle Bahamas e, ad alcuni fan più attenti, non sono passati inosservati i suoi denti. La star di Pirati dei Caraibi ha ‘cambiato’ sorriso, dopo le critiche ricevute nel 2023 in occasione del Festival di Cannes. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Johnny Depp si sta godendo un po' di relax estivo alle Bahamas. Sui social sono comparsi alcuni scatti e video, pubblicati da un barista locale, che lo ritraggono mentre si diverte e scatta foto con alcuni fan. Una normale vacanza per l'attore che, però, ha colpito i fan per un dettaglio: i denti. La star ha ‘cambiato' sorriso, dopo le critiche ricevute in occasione del Festival di Cannes 2023.

Johnny Depp ‘cambia' sorriso: le foto del prima e dopo

La star di Pirati dei Caraibi ha attirato l'attenzione dei fan per il suo sorriso, dopo che su Instagram sono comparse alcune immagini e video di una vacanza alle Bahamas. In particolare, un barista lo ha fotografato mentre beve qualcosa e dagli scatti non sono passati inosservati i suoi denti bianchissimi. "Johnny Depp si è rifatto i denti", hanno scritto alcuni utenti su X. E ancora: "Finalmente la sua bocca ha un aspetto sano".C'è anche chi ipotizza che porti una dentiera perché i suoi naturali erano ormai troppo danneggiati.

In passato, dopo la partecipazione al Festival di Cannes nel 2023, la dentatura di Depp era stata criticata sui social. In molti utenti l'avevano definita ‘marcia', paragonandola persino a quella del suo personaggio Jack Sparrow. E così, a un anno di distanza, il diretto interessato ha deciso di modificare questo tratto del suo aspetto fisico.

Leggi anche Angelina Jolie e Brad Pitt riuniti da un libro di barzellette di Totti, assurda trovata di un fan a Venezia