Terrifier 3, il terzo capitolo della saga di Art il Clown potrebbe essere il sequel più visto di sempre Grande attesa per il terzo capitolo che ha rilanciato il genere slasher nel mondo: ecco perché Terrifier 3 potrebbe essere il sequel horror più visto di sempre.

Art il Clown sta per tornare. Terrifier 3 è il terzo capitolo della saga horror di Damien Leone che ha rilanciato e nobilitato lo slasher movie. In Italia arriverà in anteprima il 31 ottobre e sarà poi distribuito in tutti i cinema dal 7 novembre da Midnight Factory (la stessa etichetta che poi lo distribuirà in abbonamento sulla sua piattaforma digitale e on demand). Un vero e proprio miracolo indipendente. Partito con pochissimi soldi, Damien Leone ha letteralmente terrorizzato l'America con il suo personaggio, entrato a pieno titolo nell'immaginario del nuovo horror.

Terrifier al primo posto con La Casa 2 e 10 Cloverfield Lane

Terrifier 3 rischia di superare i record detenuti da Terrifier 2. Il film del 2022 già risulta essere tra i 3 sequel horror di maggior successo di tutti i tempi secondo una ricerca realizzata da VegasInsider.com, che ha analizzato oltre 350 film horror provenienti da più di 70 franchise per determinare i migliori tra prequel, sequel, remake e spin-off che hanno generato maggiori incassi e ritorno sugli investimenti, ma anche elevati punteggi di critica su Metacritic e Rotten Tomatoes. Terrifier 2, secondo questa ricerca, è sul tetto degli horror in buona compagnia: La Casa 2 (1987) e 10 Cloverfield Lane (2016).

IT ha il record d'incassi, Terrifier 2 ha il miglior ROI

Sugli incassi globali, il film migliore di sempre resta il primo capitolo di IT, secondo adattamento del film televisivo del 1990, che ha incassato globalmente 704 milioni di dollari. Terrifier 2 incassò 7.7 milioni di dollari, ma si stima che il terzo capitolo possa agevolmente superare i 10 milioni di dollari. Sul ritorno degli investimenti, la saga creata da Damien Leone non ha rivali: per Terrifier 2 c'è stato un ROI del 6055.5%. Il maggior ritorno di sempre rispetto a tutte le altre saghe. Nella Top 5 ci sono anche, nell'ordine, Paranormal Activity 2 (2010) – ROI del 5817%, Paranormal Activity 3 (2011) – ROI del 4040%, Annabelle (2014) – ROI del 3862% e Saw II (2005) – ROI del 3593%.

La trama di Terrifier 3

Dopo aver ambientato i precedenti film nel periodo di Halloween, Terrifier 3 si sposta nelle festività natalizie. Cinque anni dopo essere sopravvissuti al massacro di Halloween per mano di Art the Clown, Sienna e il suo fratello minore stanno cercando di ricostruire le loro vite distrutte. Con l'avvicinarsi della stagione natalizia, cercano di abbracciare lo spirito del Natale e lasciarsi alle spalle gli orrori del passato. C'è grande attesa per il terzo capitolo del film che ha rilanciato il genere slasher nel mondo.