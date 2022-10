C’è un film che spaventa a morte e fa vomitare la gente al cinema: è Terrifier 2 Costato solo 250 mila dollari, ne ha già incassati più di un milione. E sta facendo sentire male le persone che vanno a vederlo.

Si chiama Terrifier 2, sequel di un film horror indie a basso budget, e sta facendo sentire male le persone che vanno a vederlo. Letteralmente. Si registrano malori in sala tra i più diversi: vomito, nausea, mal di testa, crisi di panico. È un film che spaventa per le numerose scene "terrificanti", appunto. Variety parla del film come della vera sorpresa di questo Halloween. Se siete a corto di notizie sul primo volume del film, ecco spiegato brevemente: Art the Clown è un oscuro figuro che si aggira per le strade di Miles County vestito da pagliaccio e ogni notte di Halloween si diverte a massacrare senza pietà chiunque incontri per strada. Il secondo capitolo è uguale: Art the Clown non è morto e continua la sua mattanza.

Perché Terrifier 2 fa così paura

Il film è costato solamente 250 mila dollari e ha speso ancora meno in pubblicità. Variety parla di una cifra vicina allo "zero". Solo passaparola e social-newtork. Un piccolo miracolo. A far accrescere l'interesse per il film il passaparola su quello che il film sta generando agli spettatori che vanno a vederlo, come si faceva un tempo con film come Paranormal Activity o, per andare ancora più indietro nel tempo, The Blair Witch Project. Chi ha visto il film è svenuto, ha vomitato in sala, si è sentito male. Le foto degli spettatori sulla sedia a rotelle che ricevono cure mediche all'esterno della proiezione di "Terrifier 2" sono diventate subito virali sui social media.

Le parole del regista

Damien Leone, regista del film, ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Penso ch sia una specie di distintivo d'onore perché è un film intenso, però non voglio che le persone svengano, si facciano male durante il film. Ma è surreale". E poi ha dichiarato: "Il film si chiama Terrifier 2. Probabilmente dovresti vedere prima Terrifier 1 e dopo averlo visto, sapresti bene in cosa ti stai cacciando. C'è una scena di un omicidio fatto con un seghetto, ne parlano tutti ormai. Abbiamo cercato di rivaleggiare con quella scena, di riprodurla di nuovo perché la base di fan che abbiamo è davvero solida, hanno messo Art the Clown su un piedistallo, davvero". Il film si conclude con un cliffhanger: Terrifier 2 sembra scontato.