Joker 2: Folie à Deux, quando esce e la trama del secondo film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga Joker: Folie À Deux è in arrivo nelle sale: da mercoledì 2 ottobre 2024 sarà disponibile per la visione. Il film, sequel di Joker, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga protagonisti, avrà un finale che lascerà tutti senza parole, stando a quanto rivelato dal regista Todd Phillips. La trama e lo spoiler.

A cura di Gaia Martino

Da mercoledì 2 ottobre 2024 arriva nelle sale Joker: Folie à Deux, il sequel del film Joker con Joaquin Phoenix protagonista, nei panni di Arthur Fleck. Il comico fallico, stando alla trama, incontrerà l'amore della sua vita, Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga, mentre è detenuto all'Arkham State Hospital. Dopo il suo rilascio, i due intraprenderanno una tragica disavventura romantica. Si tratta di un musical il cui finale – che è stato già spoilerato – spiazzerà molti, come anticipato dal regista Todd Phillips.

Quando esce Joker 2 al cinema

Il sequel del film Joker, Joker: Folie à Deux, sarà disponibile per la visione nelle sale cinematografiche da mercoledì 2 ottobre 2024. Il primo teaser trailer è stato diffuso lo scorso aprile, a luglio è stato pubblicato il trailer ufficiale con la data di uscita. Il film è stato presentato in anteprima durante l'81esima Mostra del Cinema di Venezia, lo scorso settembre: per l'attore protagonista, Joaquin Phoenix, l'intera sala, al termine del film, si è alzata in piedi per applaudirlo.

La trama del secondo film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

La trama di Joker 2 ruota ancora attorno alla figura di Arhur Fleck, aspirante comico che soffre di una patologia che lo costringe a ridere spesso e involontariamente. Dopo aver ucciso la star della tv, Murray Franklin (interpretato da Robert De Niro), è stato rinchiuso nell'Arkham State Hospital. La storia si svilupperà attraverso un musical ambientato principalmente nel manicomio criminale della città, dove il protagonista conoscerà l'amore della sua vita, Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. Uniti da un folle legame, riusciranno a uscire dall'istituto.

Lo spoiler sul finale di Joker 2

Il finale di Joker: Folie à Deux sta facendo il giro del web già da diversi giorni. Stando a quanto fa sapere Deejay.it, Arthur Fleck dovrebbe riuscire a fuggire dal manicomio criminale grazie a una bomba fatta esplodere in tribunale durante il processo. Alcuni suoi sostenitori lo faranno fuggire per portarlo al sicuro, si legge, ma lui scapperà anche da loro per ricongiungersi con Harley Quinn. Dovrebbe ricevere, a grande sorpresa, un due di picche dalla donna. Arhur tornerà all'Arkham State Hospital e incontrerà un ragazzo che, dopo avergli raccontato una barzelletta, lo ucciderà. Il finale dovrebbe svelare che il ragazzo in questione è il vero Joker dei fumetti, lo stesso che, in futuro, dovrà affrontare Batman.