Riccardo Scamarcio e il primo incontro con Johnny Depp: "Ero dal benzinaio, mi ha detto 'sei il mio uomo'" Ospite di Che Tempo Che Fa, Riccardo Scamarcio ha raccontato come è avvenuto il primo incontro con Johnny Depp, regista del film Modì nel quale lui interpreta il protagonista: "Ero in un distributore di benzina in Puglia alle 10 di sera".

A cura di Elisabetta Murina

Johnny Depp è pronto a tornare al cinema con il suo secondo film come regista. Si tratta di Modì, in uscita il 21 novembre in Italia, che racconta la storia dell'artista Amedeo Modigliani. Protagonista Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat. I tre hanno parlato del loro progetto nello studio di Che Tempo che fa, nella puntata del 27 ottobre. Scamarcio, in particolare, ha raccontato a Fabio Fazio come è avvenuto il primo incontro con il regista.

Riccardo Scamarcio racconta il primo incontro con Johnny Depp

Ospite di Che Tempo che fa, parlando del film in uscita tra qualche settimana, Scamarcio ha raccontato come è avvenuto il primo incontro con Depp. "Era in un distributore di benzina", ha scherzato il regista. L'attore stava andando in Puglia con la figlia in macchina e si è dovuto fermare in un benzinaio per fare una chiamata via Zoom. "Non lo conoscevo ancora, mi hanno detto ‘c'è Johnny Depp che ti vuole vedere'. Alle 10 di sera mi fermo al benzinaio e chiedo se possono prestarmi il gabbiotto per fare la chiamata", ha raccontato Scamarcio. Poco dopo Depp si è accorto di qualcosa di insolito riguardo al luogo, come ha raccontato l'attore: "Lui dopo qualche minuto che parlavamo mi dice ‘che cosa sono quelle cose, dove sei?', indicando gli arbre magique. Ho risposto che ero in un distributore di benzina. Qualcuno vicino a lui ha commentato ‘questo è il mio uomo".

Riccardo Scamarcio e Johnny Depp insieme in Modì

Johnny Depp torna alla regia con Modì, un film che può essere considerato un biopic sulla vita dell'artista Amedeo Modigliani. "Ho deciso di raccontare un po' la sua storia e anche se non potrei mai paragonarmi a lui, capisco ciò che ha fatto: anche io me ne sono andato via presto di casa e ho vissuto tante cose e fatto molte esperienze", ha spiegato Depp a proposito della scelta del tema. Un'altra tematica affrontata è quella del rifiuto, di cui il regista ha una visione ben precisa: "Il sentirsi inferiori rispetto a ciò che ci si aspetta, è una cosa che ti rimane "attaccata" per anni, fino a che non accade qualcos'altro ma la parte migliore di tutto questo è che è un grande insegnamento della vita".