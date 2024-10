Johnny Depp da Fabio Fazio, l’attore sarà l’ospite principale della prossima puntata di Che Tempo Che Fa

video suggerito

E alla fine arriva Johnny Depp. L'icona del cinema mondiale sarà il piatto di portata principale della prossima puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 27 ottobre dalle ore 19.30 su Nove e in streaming su discovery+. Fabio Fazio intervisterà l'attore in occasione dell'uscita del suo nuovo film da regista, Modì – Tre giorni sulle ali della follia. Con Johnny Depp ci saranno anche Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat, protagonisti del film.

Il nuovo film di Johnny Depp

Johnny Depp è il terzo ospite internazionale della stagione, dopo Pep Guardiola e Al Pacino. Ha interpretato ruoli iconici che sono entrati nella storia del cinema, è stato l'attore feticcio di Tim Burton in un sodalizio lungo più di trent'anni. L'attore riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, in occasione dell’anteprima italiana di “Modi – Tre giorni sulle ali della follia”. Questo è il suo secondo film da regista, dopo l’esordio nel 1997 con “Il coraggioso” (“The Brave”) . Il film porterà sul grande schermo una parte della vita di Amedeo Modigliani: Riccardo Scamarcio veste i panni di Modigliani, e Antonia Desplat, in quelli della sua musa Beatrice Hastings.

Il successo di Che Tempo Che Fa

La nuova edizione di Che Tempo Che Fa, la seconda da quando il programma di Fabio Fazio si è spostato sul gruppo Discovery, è partita benissimo in termini di ascolti. Il debutto, domenica 6 ottobre, ha portato sul Nove 1.790.000 spettatori e il 9.3% di share. La seconda puntata, in onda domenica 13 ottobre, è stata vista da 1.986.000 spettatori con il 10.1% di share. La terza puntata, in onda domenica 20 ottobre, ha raggiunto 1.714.000 spettatori con l’8.7% di share. Si tratta di medie importanti che consolidano il programma, che non ha subito scossoni nello spostamento da una rete del servizio pubblico a quella della televisione generalista commerciale classica.