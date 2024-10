video suggerito

Ascolti tv domenica 6 ottobre: chi ha vinto tra Cento, La rosa della vendetta e Che tempo che fa Vince su Rai1 Cento, lo show che omaggia il centenario della radio con 3.078.000 spettatori e il 19,2% di share. Il ritorno di Che Tempo che Fa sul Nove arriva a 1.790.000 spettatori, mentre su Canale 5 i nuovi episodi de La rosa della vendetta contano 2.278.000 spettatori. Tutti di dati Auditel di ieri sera.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, domenica 6 ottobre, ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento e di approfondimento, film, serie tv e documentari. Rai1 ha trasmesso lo show Cento, dedicato al centenario della radio e condotto da Carlo Conti, al quale hanno partecipato svariati ospiti della tv. Su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con la fiction La rosa della vendetta. Sul Nove, invece, è iniziata la stagione televisiva di Che Tempo che fa con Fabio Fazio che nella prima puntata ha accolto Amadeus, Damiano David e tanti altri ospiti. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di sabato 5 ottobre.

La sfida degli ascolti tv tra Cento, La rosa della vendetta e Che tempo che fa

Nella serata di domenica 6 ottobre su Rai1 è andato in onda lo speciale della Rai dedicato ai 100 anni della radio, show costruito con la partecipazione di grandi protagonisti della tv, che hanno potuto raccontare l'impatto della radio anche sul piccolo schermo e condotto da Carlo Conti, ormai nome di punta del servizio pubblico. La trasmissione è stata vista da 3.078.000 spettatori con il 19,2% di share.

Grande ritorno, sul Nove, per Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che fa. Il contenitore di infotainment che già lo scorso anno, dopo il passaggio sulla nuova emittente è riuscito a mietere ottimi ascolti, parte con una prima puntata significativa, con ospiti come Amadeus, ormai vicino di casa del conduttore e Damiano David che ha presentato il suo nuovo singolo da solista. Il programma si conferma un punto di riferimento per il pubblico che, infatti, ha seguito senza troppa difficoltà lo spostamento e anche per questo debutto stagionale la media è decisamente alta con 1.790.000 spettatori e il 9.3% di share.

Canale 5, invece, rimane fedele alla fiction e trasmette le nuove puntate de La rosa della vendetta, che ha già appassionato il pubblico Mediaset questa estate e che è tornata con intrighi da scoprire. La soap è stata seguita da 2.278.000 spettatori con uno share del 13.9 % di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 9-1-1 è stato la scelta di 728.000 spettatori con il 3.7% di share e 9-1-1: Lone Star 779.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Italia1 Le Iene ha catturato l'attenzione di 1.291.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Rai3 PresaDiretta ha segnato 968.000 spettatori arrivando al 5.3% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha registrato 529.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Il Momento di Uccidere ha raggiunto 349.000 spettatori e il 2.2% di share. Su Tv8 Spiderman – Far From Home ha ottenuto 343.000 spettatori con il 2.1% di share.