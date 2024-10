video suggerito

Amadeus ospite da Fabio Fazio per la prima puntata di Che Tempo Che Fa Sarà la prima intervista ufficiale del conduttore dopo il passaggio al Nove: è grande attesa per il ritorno di Fabio Fazio. Si parte dalle 19.30 di domenica 6 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo aver annunciato Damiano David, la redazione di Che Tempo Che Fa annuncia la prima intervista ufficiale di Amadeus dopo l'arrivo sul Nove. La prima puntata della nuova stagione del programma di Fabio Fazio, la seconda da quando è passata alla tv del gruppo Warner Bros. Discovery, è prevista per domenica 6 ottobre a partire dalle 19.30.

La prima intervista di Amadeus

"Questa domenica a Che Tempo che Fa la prima intervista di Amadeus dopo l'arrivo sul Nove", questo l'annuncio sui social da parte degli account ufficiali del programma di Fabio Fazio. È stata la settimana più complessa per Amedeo Sebastiani. Il suo programma, Chissà chi è, ha toccato il record negativo stagionale di share: 2.4%. Persino Real Time con Casa a prima vista ha superato il programma del Nove ed è ormai improbabile qualsiasi paragone con il programma di Rai1, Affari Tuoi di Stefano De Martino. Siamo abbastanza certi del fatto che l'intervista toccherà anche questo aspetto: il difficile avvio del conduttore in questa sua nuova avventura.

La prima puntata di Che Tempo Che fa

Annunciati Damiano David e Amadeus come ospiti, Che Tempo Che Fa torna in diretta dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre 19, a Milano. Confermatissima Luciana Littizetto con Filippa Lagerback. Confermati anche gli ospiti fissi del Tavolo: Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini). Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e Simona Ventura. Aspettative altissime anche quest'anno dal punto di vista degli ascolti. Nella scorsa stagione, la puntata del 3 marzo ha fatto registrare un record per la rete Nove: 2.978.850 spettatori netti pari al 14% di share, con un picco d'ascolto di 3 milioni e 754mila spettatori e un picco di share vicino al 17.7%. Numeri mai più superati. In quella occasione c'era Chiara Ferragni come ospite, prima intervista dopo il caso Pandoro.