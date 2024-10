Damiano David è il primo ospite della nuova stagione di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

video suggerito

La stagione di Che Tempo Che Fa riapre i battenti con Damiano David. Lo ha annunciato Fabio Fazio nelle prime ore del mattino di mercoledì 2 ottobre. Il frontman dei Maneskin ha fatto il suo esordio da solita con il brano Silverlines, che sarà presentato proprio nel corso della prima puntata dello show di Fabio Fazio, seconda edizione dopo il passaggio sul Nove. La puntata andrà in onda domenica 6 ottobre a partire dalle 19.30.

L'annuncio di Fabio Fazio

Fabio Fazio su X ha annunciato con un video la partecipazione di Damiano David alla prima puntata di Che Tempo Che Fa: "Apriamo la nostra nuova stagione con una star internazionale! Damiano David domenica a Che Tempo Che Fa". Nella clip si annuncia "il nuovo capitolo di una carriera straordinaria, in esclusiva mondiale, il debutto solista di una star internazionale". Un grande colpo per Fabio Fazio, sicuro di partire col piede giusto e con ascolti in linea con la stagione precedente.

Silverlines, l'esordio solista di Damiano David

Silverlines è il singolo in collaborazione con Labyrinth che rappresenta una svolta nella discografia di Damiano David, come ha raccontato lui stesso: "È stata una delle prime che ho registrato quando ho iniziato a lavorare a questo nuovo progetto. E’ una lettera di speranza verso il futuro, e ora, riguardando indietro, mi ritrovo esattamente nello stesso stato d’animo che la canzone descrive. Mi è venuto naturale sceglierla come inizio di questo nuovo capitolo, e spero veramente che le persone abbiano voglia di intraprendere questo viaggio con me".