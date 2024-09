video suggerito

Damiano David su Silverlines: "Soffrivo a non poter mostrare questo lato coi Maneskin" Damiano David, frontman dei Maneskin, ha finalmente pubblicato il suo tanto atteso singolo Silvernes in collaborazione con Labrinth: "Descrive tutto il mio viaggio".

A cura di Elena Betti

Damiano David (Getty Images)

Il nuovo singolo di Damiano David è finalmente uscito: Silverlines, prodotto con Labrinth, è il primo progetto solista extra Maneskin del cantante. Da settimane il frontman della band romana aveva incuriosito tutti con il lancio di questo brano, e ora, dopo questa attesa, possiamo ascoltarlo. Un misto di curiosità e timore che si sono susseguiti in questi giorni: tra la preoccupazione per un possibile scioglimento della band e l’attesa per quello che Damiano stesso ha definito il primo passo della sua nuova vita.

Silverlines, il nuovo singolo di Damiano David

“Questa canzone è una storia molto speciale per me”, Damiano David si racconta a Billboard USA. Per lui questo pezzo non è una rinascita, ma una nascita vera e propria. Il cantante spiega infatti di essere riuscito a raccontare una parte di sé che ancora non era uscita, tenuta nascosta fino ad ora perché non conforme allo stile dei Maneskin. Per lui il pezzo rappresenta l’ultima tappa del suo viaggio musicale. Nel pezzo, c'è un nuovo livello di vulnerabilità e di onestà che Damiano dice di non essere mai mai riuscito a raggiungere, non perché non fosse onesto nelle altre canzoni, ma perché ha sempre mostrato altri suoi lati. Il cantante spiega infatti di aver dovuto scavare fino a raggiungere una nuova profondità per riuscire a trovare nuove parti di sé e trasformarle in musica. Un suo lato rimasto fino ad ora nascosto al pubblico perché fuori dall’identità dei Maneskin, che Damiano però difende a spada tratta. Se lui è arrivato a questo successo, del resto, lo deve proprio alla band e al ruolo che lui ricopre al suo interno. Un ruolo che però non lo rappresenta a 360 gradi e che a lungo andare iniziava a stargli stretto. "A un certo punto ho iniziato a soffrire davvero di questo punto di vista molto parziale di me stesso che io stesso stavo dando al mondo… Sapevo di essere io a scegliere di esprimere solo questa parte di me", il cantante quindi non attribuisce nessuna colpa alla band, ma rivendica il fatto di avere più sfaccettature da mostrare e da rendere musica. È come se a un certo punto “il mio cervello e il mio corpo si sono ribellati a me e mi hanno costretto a mostrarmi diversamente al mondo”, spiega David.

Il lavoro tra Damiano e Labrinth

Silverlines è un testo onesto, sincero, crudo, frutto di un lungo lavoro interiore di Damiano, una crescita personale iniziata con il suo trasferimento a Los Angeles lo scorso gennaio. Il cantante ha intrapreso un percorso inteso, ha tagliato dalla sua vita alcune persone e ne ha fatte entrare di nuove “più sane e più belle”, spiega ora che per lui le cose vanno meglio. Per lui questo pezzo è un vero e proprio messaggio di speranza che è riuscito a lanciare grazie alla collaborazione con Labrinth e grazie all’intuizione della cantautrice Sarah Hudson – che ha contribuito alla scrittura del testo – che è stata la prima a spingere verso l’unione del cantante italiano e del producer inglese. "Se hai la possibilità di lavorare con Labrinth, non fare il prezioso! Fallo e basta!", dice Damiano descrivendo il lavoro svolto come molto facile. "È stato divertente per me fare questa prima canzone, era tutto ciò in cui speravo, come se il testo fosse un messaggio di speranza”. Anche il video di Silvernes è di un certo livello, quasi teatrale, grazie alla direzione di Nono e Rodgrigo. Ora Damanio ha aperto il suo nuovo mondo, raggiungendo sia l’ultima che la prima tappa di un viaggio, e davanti a sé ha una nuova tela completamente bianca da riempire di inchiostro e trasformare in voce. “Mi sto presentando al mondo e non mi aspetto di essere il primo in classifica, ma sono molto contento di avere l'opportunità di farlo, e i risultati arriveranno", conclude il cantante.