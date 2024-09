video suggerito

Lady Gaga al Festival di Venezia è una principessa dark con maxi gonna e cappello Lady Gaga ha sfilato sul red carpet di Joker: Folie à Deux assieme al fidanzato Michael Polansky con un look total black.

A cura di Giusy Dente

Lady Gaga è volata in Italia, in occasione del Festival del Cinema di Venezia. La kermesse, che festeggia la sua 81esima edizione, volge al termine e oggi è il grande giorno della cantante, la quale partecipa alla kermesse in quanto attrice protagonista di Joker: Folie à Deux. Nel film di Todd Phillips recita al fianco di Joaquin Phoenix, interpretando il personaggio di Harley Quinn. A Venezia la Germanotta ha puntato su un guardaroba da vera diva col nero protagonista.

Lady Gaga a Venezia col fidanzato

Lady Gaga è a Venezia assieme al cast di Joker: Folie à Deux, ma con lei c'è anche il fidanzato. Lui è il CEO di un'azienda che opera nel settore tecnologico. Sembra stiano insieme dal 2020, ma solo durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024 lo ha ufficialmente presentato in qualità di fidanzato.

La cantante è stata ospite internazionale della cerimonia d'apertura, dove ha regalato al pubblico e ai presenti un'esibizione in grande stile. Con Michael Polansky la relazione prosegue a gonfie vele e potrebbero presto convolare a nozze. A Venezia, al dito di Lady Gaga spiccava infatti un preziosissimo anello di fidanzamento. Al suo arrivo al Lido, la cantante ha scelto un look a pois molto chic. Poi è stata la volta di un outfit total black. Ha confermato la predilezione per l'intramontabile nero anche sul red carpet.

Lady Gaga in total black

Nella serata dedicata all'anteprima di Joker: Folie à Deux, Lady Gaga ha puntato nuovamente sull'intramontabile eleganza del nero. Come una principessa dark, ha catalizzato l'attenzione sfoggiando un abito con scollo a V e incrocio sulla schiena, dominato da un'ampissima gonna a pieghe. Impossibile non far cadere lo sguardo sul cappello, il tocco originale in perfetto Germanotta style: è di Alexander McQueen, un capo proveniente dall'archivio della Maison.

Cappello Alexander McQueen

Per dare un tocco ulteriormente chic ha optato per un elegante raccolto, uno chignon biondo platino perfettamente coordinato alle sopracciglia, anche queste schiarite nella stessa tonalità della chioma. Gioielli di diamanti e make-up con focus rosso fuoco sulle labbra ed ecco la Germanotta pronta per conquistare il red carpet di Venezia.