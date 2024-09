Lady Gaga arriva a Venezia: al dito spicca l’anello di fidanzamento da circa 500 mila euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Oggi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2024 è il grande giorno di Lady Gaga. La popstar è sbarcata al Lido. Qui verrà presentato in anteprima l'attesissimo film che la vede protagonista: Joker: Folie à Deux, dove recita al fianco di Joaquin Phoenix nei panni dell'iconica Harley Quinn. Per vedere la pellicola nelle sale italiane bisognerà aspettare il 2 ottobre (il 4 ottobre negli USA). L'attrice è arrivata insieme al fidanzato Michael Polanski. I due potrebbero essere presto sposi, come lascia intuire lo scintillante anello con enorme diamante che spiccava al dito di Lady Gaga al momento dell'arrivo.

I due look di Lady Gaga a Venezia

Al momento dell'arrivo a Venezia, la cantante e attrice indossava un look personalizzato firmato La Roxx, un vestito a pois bianchi e neri con maxi fiocco in vita, calze scure semitrasparenti di Wolford, décolleté a punta di Gianvito Rossi, occhiali da sole quadrati di Celine.

Lady Gaga e il fidanzato Michael Polanski

Si è poi cambiata puntando su un altro look estremamente chic ed elegante, un outfit minimal total black molto sofisticato: abito di velluto con scollo rettangolare e gonna a trapezio, con cappellino coordinato e scarpe dal tacco vertiginoso. Ai lobi, un paio di scintillanti orecchini di Tiffany&Co. Con cosa stupirà i fan sul red carpet serale?

Lady Gaga indossa orecchini Tiffany&Co.

Quanto vale l'anell0 di fidanzamento

Prima della première di Joker: Folie a Deux, Lady Gaga si è concessa ai fotografi. Impossibile non notare l'anello al suo dito. Interrogati da Page Six Style, gli esperti Olivia Landau (fondatrice e CEO di The Clear Cut) e Ajay Anandhanno (CEO di Rare Carat) hanno spiegato che il diamante dal taglio ovale sembra pesare circa 10 carati, ma potrebbe arrivare fino a 20 carati.

Hanno stimato il suo valore tra i 500.000 e i 2 milioni di dollari. "Il design dell'anello è elegante e senza tempo, ma è spettacolare per via del diamante colossale. Michael Polansky ha dato il massimo per questo anello. Probabilmente ha trascorso mesi a disegnarlo e a selezionare a mano il diamante. Trovare un diamante bello e di alta qualità di queste dimensioni richiede un occhio attento e un budget enorme" ha commentato Mike Fried di The Diamond Pro.