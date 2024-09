La trasformazione di Lady Gaga in Harley Quinn: alla prima di Joker in rosso col make-up con la lacrima

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 2 ottobre arriverà in tutti i cinema internazionali Joker: Folie à Deux, l'attesissimo thriller psicologico diretto da Todd Phillips. Questo "secondo capito" del film continuerà a raccontare le avventure del comico fallito Arthur Fleck ma concentrandosi sull'incontro dell'amore della sua vita, Harley Quinn. Se a interpretare Joker sarà ancora una volta Joaquin Phoenix, a debuttare nei panni della protagonista al suo fianco ci sarà Lady Gaga. La popstar aveva già partecipato al Festival di Venezia per presentare il film in anteprima mondiale (con tanto di cappello "scultura"), ma è stato durante la prima che si è tenuta ieri a Londra che è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha seguito la mania del method dressing, ovvero la strategia di marketing per promuovere un nuovo film attraverso la moda, e sul red carpet si è trasformata in una super glamour Harley Quinn.

Chi ha firmato l'abito rosso da Harley Quinn di Lady Gaga

A poche ore dall'annuncio del nuovo album intitolato Harlequin, Lady Gaga ha partecipato alla prima di Joker: Folie à Deux che si è tenuta ieri sera al Cineworld Leicester Square di Londra. Oltre a scambiarsi baci e tenerezze a favore di camera col futuro marito Michael Polansky, ha anche reso omaggio alla protagonista del film con un look a tema, trasformando la sua sfilata sul red carpet in una vera e propria performance.

Lady Gaga con Michael Polansky

Seguita dalla fidata stylist Sandra Amador, ha sfoggiato un lungo abito personalizzato firmato Celine by Hedi Simane. Si tratta di una sirena con ampia gonna in popeline, scollatura a cuore e giacca corta coordinata, un modello con delle spalline scultoree altissime e appariscenti. A completare il tutto non potevano mancare i gioielli scintillanti, per la precisione una parure di Tiffany&Co. caratterizzata da orecchini, bracciale e spilla, tutti in diamanti e rubini.

Lady Gaga in Celine by Hedi Simane

Lady Gaga segue il trend del method dressing

A fare la differenza nell'outfit da red carpet di Lady Gaga è stato il beauty look in pieno mood "method dressing". In fatto di capelli, sotto consiglio dell'hairstylist Frederic Aspiras, ha riprodotto l'acconciatura sfoggiata sulla copertina del nuovo album: un caschetto corto e con la frangia arricchito da appariscenti sfumature rosse. Sebbene probabilmente si tratti solo di una parrucca, l'effetto è incredibilmente realistico. Il trucco curato da Sarah Tanno, invece, è ispirato ad Harley Quinn: eye-liner definito, ombretto celeste acceso sulle palpebre, rossetto rosso e un cristallo che simula una lacrima applicato sotto l'occhio destro. L'attrice ha così rivisitato in chiave iper glamour l'iconica immagine della fidanzata di Batman che interpreta nel film: in quanti non vedono l'ora di ammirarla in questa versione sul grande schermo?

Il beauty look alla Harley Quinn