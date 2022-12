Joker 2, ecco la prima immagine del sequel Folie à Deux Il regista Todd Phillips ha pubblicato la prima immagine ufficiale dal primo giorno di riprese di “Joker: Folie à Deux”, sequel del film con Joaquin Phillips.

Todd Phillips ha pubblicato la prima immagine ufficiale dal set di Joker: Folie à Deux, sequel ufficiale del film sul supercattivo del mondo dei fumetti interpretato da Joaquin Phoenix. Il regista del film ha quindi ufficialmente annunciato che le riprese sono cominciate. La didascalia Instagram non mente: "Giorno 1. Il nostro ragazzo. Joker".Joker: Folie à Deux uscirà nelle sale il 4 ottobre 2024.

La prima foto ufficiale di Joker 2

Il ritorno di Joker è ufficiale. La produzione di Joker: Folie à Deux rimetterà al centro del dibattito il personaggio iconico vincitore agli Oscar 2019. La foto condivisa dal regista Todd Phillips riguarda solo Joaquin Phoenix. Nella foto, c'è Joker mentre è tenuto fermo, probabilmente da un infermiere del manicomio criminale di Arkham, mentre gli viene fatta la barba.

Il cast del film

Il cast di Joker: Folie à Deux è già stato reso noto: c'è Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, ritorna anche Zazie Beetz nei panni di Sophie Dumond. E poi Brendan Gleeson e Catherine Keener. Il film Joker: Folie à Deux molto probabilmente bisserà il grande successo del primo film, che ha incassato più di un miliardo di dollari. Quel film ha portato la Warner Bros. sul tetto del mondo: due gli Oscar vinti, come miglior film e come miglior interpretazione proprio per Joaquin Phoenix.

La trama del film

Se il primo film seguiva le vicende di Arthur Fleck, aspirante cabarettista e clown, affetto da disturbi di salute mentale, che lentamente si trasformava nel disturbato e sanguinario personaggio di Joker, nel secondo film probabilmente assisteremo a quello che succede dopo le rivolte di Gotham City innescate proprio da Joker. Il resto della trama è segreta. Qualcuno suggerisce che nel titolo potrebbe esserci una chiave di lettura: Folie à Deux, un disturbo mentale che colpisce due o più persone, di solito membri della stessa famiglia. Questo porterebbe a immaginare che il Deux sia rappresentato da Harley Quinn/Lady Gaga, altra interpretazione molto attesa.