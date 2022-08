Joker 2 uscirà a ottobre 2024 e sarà un musical, si tratta per Lady Gaga nel cast Il progetto del sequel di Joker continua a prendere forma. Il film uscirà nel 2024 e sarà un musical, così come è certo che Phoenix verrà affiancato da un personaggio femminile. Da settimane circola voce che potrebbe trattarsi di Lady Gaga.

A cura di Andrea Parrella

Il progetto di Joker 2 prende forma. Dopo l'annuncio del regista Todd Phillips dello scorso giugno, con la pubblicazione di una foto della sceneggiatura e di Joaquin Phoenix, si era avuta la conferma definita della lavorazione del film, dopo il successo esorbitante dello spin off di Batman ispirato al villain più iconico della saga.

Joker 2 sarà un musical

Due le notizie emerse in queste ore. La prima è che il sequel di Joker arirverà nelle sale a ottobre 2024, la seconda è che sarà a tutti gli effetti un musical. Questo aspetto, che evidenzia l'audacia dell'operazione dopo il successo planetario di un primo film che aveva portato a numerose candidature agli Oscar e la statuetta vinta da Phoenix, apre a scenari intriganti in termini di cast. Il nome che circola da settimane è quello di Lady Gaga. Potrebbe essere lei a interpretare Harley Quinn, personaggio immaginario creato da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman, dove affiancava proprio Joker.

La possibile presenza di Lady Gaga nel cast

Questo spiegherebbe anche il senso del sottotitolo del film, "Folie à deux", che rende lecito pensare ci sarà un secondo personaggio ad affiancare Arthur Fleck nella sua folle e criminosa azione. Attualmente non ci sono state conferme o smentite in merito alle indiscrezioni da parte dell'artista e del suo entourage, anche se gli incontro con la produzione sarebbero più che confermati.

Leggi anche Joker 2 si farà, Joaquin Phoenix sarà ancora il protagonista

La trama di Joker: folie à a deux

La presenza di Joaquin Phoenix, dunque, non pare in discussione, per quanto è chiaro che il riferimento a un secondo soggetto indica l'ingresso di un secondo interprete di rilievo, maschile o femminile che sia. Una trama di cui al momento non si conosce nulla, visto che lo stesso regista, nell'annunciare la lavorazione del film, non aveva aggiunto alcun tipo di dettaglio alla sua pubblicazione, se non il riferimento al titolo del film.