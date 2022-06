Joker 2 si farà, Joaquin Phoenix sarà ancora il protagonista È “Joker: folie à deux” il titolo del sequel del fortunato film del 2019 che regalò l’Oscar al protagonista. Ne dà notizia il regista Todd Phillips, mostrando la sceneggiatura e la foto dell’attore impegnato a leggerla.

A cura di Andrea Parrella

Joker avrà un sequel. A confermarlo è il regista del film che nel 2019 aveva regalato l'Oscar a Joaquin Phoenix per la migliore interpretazione dell'anno. Todd Phillips ha pubblicato sul suo account Instagram l'immagine della sceneggiatura del film e dello stesso Phoenix impegnato a leggerla. Si intitola "Joker: Folie à Deux", con un chiaro riferimento a quella condizione psicotica caratterizzata dal trasferimento di un quadro delirante da un partner dominante a uno sottomesso e legato al primo da una stretta relazione.

Il finale del primo Joker lasciava d'altronde intendere che ci sarebbero stati margini per un sequel, visto l'epilogo aperto della pellicola, con il protagonista "liberato" dal generale clima di ribellione e caos sociale che lui stesso aveva generato con il gesto dell'assassinio del conduttore tv interpretato da Robert De Niro in diretta televisiva.

La trama di Joker: folie à a deux

La presenza di Joaquin Phoenix, dunque, non pare in discussione, per quanto è chiaro che il riferimento a un secondo soggetto indica l'ingresso di un secondo interprete di rilievo, maschile o femminile che sia. Una trama di cui non si conosce nulla, visto che lo stesso regista non ha aggiunto alcun tipo di dettaglio alla sua pubblicazione, se non il riferimento al titolo del film. Né tantomeno è chiaro quali possano essere i tempi di realizzazione del film e di uscita della pellicola nelle sale.

Nel secondo Joker ci sarà Batman?

In virtù della trama del primo Joker, con il riferimento alla possibilità che il protagonista potesse essere figlio di Thomas Wayne, padre di Bruce Wayne, non si può escludere del tutto che nel sequel dello spin off di Batman faccia la sua apparizione proprio l'uomo pipistrello, suggerendo una trama di tipo familiare e non di stampo sentimentale, come verrebbe più facile immaginare. Un Batman che per riferimenti indiretti e non espliciti era già presente anche nel primo film, come alcuni indizi dimostravano.