Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn in Joker 2: “Sarà un musical” Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato proprio l’ingresso di Lady Gaga e la volontà di Todd Phillips a farne un musical, che avrebbe spinto Joaquin Phoenix ad accettare.

Ecco spiegato quel "Joker: Folie à Deux", questo il titolo originale del sequel del film di Todd Phillips che segnerà il ritorno del Joker di Joaquin Phoenix. Le follie a due contemplano l'ingresso in scena di Harley Quinn, che il regista ha già scelto. Variety rivela che Lady Gaga sarebbe in procinto di firmare con la produzione e far suo il ruolo che è stato di Margot Robbie in tre film: "Suicide Squad", "Birds of Prey" e "The Suicide Squad". Variey anticipa anche che il sequel del film potrebbe essere un musical.

La sfida di Joker 2

Secondo i rumors, sarebbe stato proprio l'ingresso di Lady Gaga e la volontà di Todd Phillips a farne un musical, che avrebbe spinto Joaquin Phoenix ad accettare. Avrebbe apprezzato il carattere audace del regista, la visione e la volontà di non restare in una zona di comfort. Le prime indiscrezioni sull'arrivo di Lady Gaga nel progetto sono arrivate proprio quando Todd Phillips ha pubblicato la copertina della sceneggiatura mostrando il sottotitolo: "Joker: Folie à Deux". Il riferimento a un disturbo condiviso e all'unica compagna di vita possibile, oltre a Batman, ovvero Harley Quinn. La sfida di fare un sequel di Joker trasformandolo in un musical apre scenari molto interessanti e, soprattutto, alza l'asticella dopo un miliardo di dollari incassati nel mondo e 12 nomination e due statuette vinte, una proprio a Joaquin Phoenix per il personaggio di Arthur Fleck.

Lady Gaga ha già lavorato con Todd Phillips

Tutti gli altri dettagli su "Joker: Folie à Deux" restano top secret. Variety cita anche la possibilità che Lady Gaga possa alla fine contribuire al progetto solo lavorando alla musica, ma la proposta resta sul tavolo. Non sarebbe la prima volta, del resto, che Todd Phillips e Lady Gaga lavorerebbero insieme: nel 2018, il regista di Joker era uno dei produttori di "A Star Is Born" che ha dato la possibilità alla cantante di conquistare una nomination agli Oscar come miglior attrice e la vittoria per la canzone originale.