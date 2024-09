Lady Gaga e Joaquin Phoenix rubano la scena a Venezia 2024, la coppia al Lido per la prima di Joker

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Lady Gaga e Joaquin Phoenix sono arrivati poco fa al Lido della Mostra del Cinema di Venezia 2024. Ad attendere i divi, che interpretano i protagonisti di Joker: Folie à Deux, decine di fan e fotografi. E non solo perché il loro film, sequel del fenomeno Joker uscito nel 2019, è tra i più attesi dell'anno. Ma anche perché la coppia Gaga-Phoenix sembra rispettare ogni premessa per rendere al meglio l'iconico duetto Joker-Harley Quinn. All'arrivo gli attori hanno accolto la platea con gioia e si sono dedicati alla firma degli autografi. Nel frattempo, sale l'attesa per la prima di questa sera.

Cresce l'attesa per il sequel di Joker

Joker: Folie à Deux è il sequel di Joker, il film fenomeno che nel 2019 fu Leone d’oro e arrivò agli Oscar, con più di un miliardo di dollari al botteghino globale. Ma nel secondo capitolo, diretto da Stephen Todd, il protagonista Arthur Fleck non è più da solo. Dopo esser stato catturato per aver messo Gotham City a ferro e fuoco, infatti, il cabarettista viene ricoverato all’ospedale Arkham dove sono rinchiusi i pazienti più squilibrati. Ma lì non solo s'imbatte nel vero amore (Harley Quinn), ma ritrova la musica che è sempre stata dentro di lui. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 2 ottobre, mentre il 4 ottobre inizieranno le proiezioni negli Stati Uniti.

Lady Gaga a Venezia con il futuro marito Michael Polansky

Gaga è arrivata a Venezia insieme al fidanzato Michael Polanski. I due potrebbero essere presto sposi, come lascia intuire lo scintillante anello che spiccava al dito di lei al momento dell'arrivo. Interrogati da Page Six Style, gli esperti Olivia Landau (fondatrice e CEO di The Clear Cut) e Ajay Anandhanno (CEO di Rare Carat) hanno spiegato che il diamante dal taglio ovale sembra pesare circa 10 carati, ma potrebbe arrivare fino a 20 carati. La cantante è apparsa più innamorata che mai, tanto da essersi concessa anche baci e tenerezze a favore di camera.

Lady Gaga a Venezia con l'anello di fidanzamento regalatole da Michael Polansky