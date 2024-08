video suggerito

"Non devi farlo per forza", Jenna Ortega protegge Winona Ryder dalle richieste dei fotografi L'arrivo delle due attrici a Venezia per la presentazione di Beetlejuice Beetlejuice è uno dei primi video virali di questa edizione del festival. I fotografi chiedono a Winona Ryder di togliere gli occhiali, lei si mostra dubbiosa e spiega a bassa voce perché alla collega più giovane, che la rassicura e le dice cosa fare.

A cura di Andrea Parrella

L'edizione numero 81 della Mostra del Cinema di Venezia è ormai iniziata e, a inaugurare la manifestazione, è stata la serata dedicata alla prima della nuova opera di Tim Burton "Beetlejuice Beetlejuice". Nel cast del film anche Winona Ryder e Jenna Ortega, protagonista durante il loro arrivo al Lido di un siparietto molto ripreso dalla stampa internazionale, in cui emerge il rapporto tra le due attrici e una certa premura di Ortega eni confronti della collega.

L'arrivo delle attrici al Lido

Nel video si vedono le due attrici prestarsi all'attenzione dei fotografi assieme a Catherine O'Hara, anche lei nel cast. "Senza occhiali da sole, Winona, senza occhiali da sole", si sente urlare da parte dei fotografi, che cercano il migliore scatto del momento e chiedono all'attrice di mostrarsi a volto scoperto. L'attrice inizialmente ignora la richiesta, appare imbarazzata e restia a voler togliere gli occhiali, eppure porta la mano al viso e tentenna. Dal labiale si intuisce che dica, rivolgendosi ad Ortega: "Non so se posso toglierli", facendo riferimento al fatto di essere sudata e di non volere che la cosa sia evidente e venga immortalata dagli obiettivi dei fotografi. Un disagio di cui Jenna Ortega si accorge immediatamente e, voltandosi verso Ryder le dice tranquillamente, ma con decisione: "No, non sei obbligata a farlo".

Ortega e Ryder insieme nel cast del nuovo film di Tim Burton

Questa scena, filmata dalla stampa internazionale, sta facendo il giro del mondo. Non c'è chi ha sottolineato il gesto come emblema del supporto tra le due attrici, ma anche come un simbolo del diverso approccio di due interpreti appartenenti a generazioni diverse. Winona Ryder, 52 anni, che sembra porsi il problema di come comportarsi davanti ai fotografi e Ortega, 21, che con grande sicurezza tranquillizza e protegge la collega più adulta e, forse, esperta di lei.