Lady Gaga prossima alle nozze con Michael Polansky, a Venezia 2024 mostra l’anello di fidanzamento

Lady Gaga e Michael Polansky sono sempre più innamorati. La coppia è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia nella giornata del 3 settembre, mano nella mano, lasciandosi immortalare dagli obbiettivi dei fotografi. Dopo quattro anni d'amore, le voci sul matrimonio sono diventate sempre più insistenti: già in durante le Olimpiadi di Parigi 2024 la cantante e attrice aveva presentato l'imprenditore come "suo marito" al primo ministro francese, ora in occasione della kermesse non è passato inosservato il grande anello di diamante che indossa sulla mano sinistra, dal valore di circa 500 mila euro.

Lady Gaga indossa l'anello di fidanzamento a Venezia, le foto con Michael Polansky

Lady Gaga è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 accompagnata dal fidanzato Michael Polansky, con cui fa coppia ormai da quattro anni. La cantante era una delle star attese al Festival in quanto sarà la protagonista di Joker: Folie à Deux insieme a Joaquin Phoenix, vestendo i panni di Harley Quinn. La cantante non si è sottratta agli obbiettivi dei fotografi, anzi, ha salutato tutti i fan presenti ad attenderla con grande gioia. Sia al suo arrivo in laguna- mano nella mano con il regista- che durante il red carpet non è passato inosservato un anello con un grande e scintillante diamante sulla mano sinistra

Si tratterebbe a tutti gli effetti di un anello di fidanzamento, simbolo del fatto che il regista le avrebbe fatto la proposta di matrimonio e che i due avrebbero in programma di convolare a nozze. Una notizia che circolava già da tempo, almeno da marzo, quando si vocifera che Polansky abbia chiesto la mano della fidanzata. Ora sarebbe solo una questione di trovare il momento giusto per il matrimonio.

La storia d'amore nata nel 2020

La relazione è nata nel 2020: Lady Gaga e Michael Polansky furono paparazzati mentre si baciavano a una festa di Capodanno a Las Vegas, a fine 2020. Solo qualche settimana più tardi, hanno deciso loro stessi di rendere pubblica la relazione durante un weekend a Miami in occasione del Super Bowl 2020. Da allora non si sarebbero più lasciati. Hanno affrontato insieme anche il periodo della pandemia, vivendo a casa di lei. "I miei cani e l'uomo che amo sono tutta la mia vita", disse Gaga in un'intervista al The Hollywood Reporter. I fan, già da mesi, non hanno dubbi: i due potrebbero presto diventare marito e moglie. E l'anello sulla mano sinistra sarebbe un ulteriore tassello.