Margot Robbie non sarà Harley Quinn in Joker 2, ecco perché In Joker 2 ci sarà anche il personaggio di Harley Quinn, ma ecco perché non sarà interpretato da Margot Robbie che ha ricoperto il ruolo in The Suicide Squad.

A cura di Ilaria Costabile

La conferma che ci sarà un sequel di Joker è ormai ufficiale, il secondo capitolo del film con Joaquin Phoenix è già in lavorazione e trapelano le prima informazioni a riguardo. Si sa, infatti, che nel film ci sarà anche il personaggio di Harley Quinn, che con molta probabilità sarà interpretato da Lady Gaga. Eppure, un'altra grande attrice di Hollywood aveva rivestito quel ruolo in un film, stiamo parlando di Margot Robbie, ma non sarà lei ad affiancare Phoenix, ed ecco spiegato il motivo.

Perché Harley Quinn non sarà Margot Robbie

Il personaggio di Harley Quinn è già comparso in due film della Warner Bros che abbracciano l'Universo DC Comics, come The Suicide Squade e Justice League, ma questi film una volta arrivati in sala non hanno ottenuto il successo sperato, ragion per cui la nota casa di produzione cinematografica ha preferito cambiare prospettiva, modificando il tenore dei film da produrre. Personaggi dell'Universo DC coesistono in due versioni, una decisamente più sbarazzina e incentrata sull'aspetto "ludico" e un'altra più introspettiva, in qualche modo "oscura". Questo pare essere il motivo per cui i diversi protagonisti non confluiscono nei film che li vedrebbero comparire nella storia, come accade proprio nel caso di Harley Quinn. Margot Robbie aveva avuto un ruolo centrale nel film di James Gunn, dando spazio ad una narrazione più leggera e in qualche modo scherzosa di quella che è a tutti gli effetti la spalla di Joker, ragion per cui striderebbe con la modalità di racconto di Todd Phillips, decisamente più cupe.

Le prime informazioni su Joker 2

Stando alle prime informazioni su Joker 2, è molto probabile che sia un musical, ciò non significa che si abbandonerà del tutto quell'aura delirante e tetra che aveva caratterizzato il primo film, che aveva scosso pubblico e critica. In trattativa per il ruolo di Harley Quinn, quindi, ci sarebbe proprio Lady Gaga, ormai sempre più avvezza a ruoli cinematografici che, inoltre, se davvero Todd Phillips dovesse decidere di mettere in piedi una struttura che abbia la musica al centro del racconto, potrebbe essere tra le favorite per il ruolo.