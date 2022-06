Ryan Gosling è Ken in Barbie, la prima foto del suo personaggio nel film con Margot Robbie Ryan Gosling è Ken nel film Barbie, al fianco di Margot Robbie che interpreta la protagonista. La prima foto ufficiale della sua “trasformazione” con capelli biondi, muscoli in vista e pelle abbronzata.

A cura di Elisabetta Murina

Capelli biondo platino, muscoli in vista e sorriso smagliante. Appare così Ryan Gosling nella prima foto ufficiale nei panni di Ken, il personaggio che interpreterà nel film Barbie in uscita a luglio 2023 e diretto da Greta Gerwig. Nel cast anche Margot Robbie, che interpreta la protagonista Barbie, di cui è già stata svelata la prima foto ufficiale. Un progetto per il quale c'è grande attesa e che promette di unire la tradizione a uno sguardo inedito sul mondo delle popolari bambole.

Ryan Gosling in versione Ken

Sul profilo Instagram di Warner Bros e Barbie, è apparsa oggi (15 giugno) la prima foto ufficiale di Ryan Gosling "trasformato" in Ken. Assomiglia in tutto e per tutto all'iconico personaggio, fidanzato di Barbie. Capelli biondo platino (la stessa tonalità della protagonista), addominali in vista e ben scolpiti, sorriso smagliante e pelle abbronzata. Il tutto circondato dal rosa, colore per eccellenza del mondo Barbie.

Quando uscirà il film Barbie

Margot Robbie nei panni di Barbie

L'arrivo del film Barbie nelle sale è previsto per il 21 luglio 2023. Ancora non si hanno informazioni precise sulla storia, ma la regista Greta Gerwig, la stessa che ha diretto Piccole Donne con Emma Watson, ha fatto sapere che la narrazione ricreerà la vita di Barbie nella realtà umana, sempre sullo sfondo della splendente e soleggiata Malibù. Nel cast, oltre a Ryan Gosling, c'è anche Margot Robbie, che abbandonati i panni di Harley Quinn si è seduta su una decappottabile, rigorosamente rosa, e si è calata nella parte della protagonista. Presenti anche Will Ferrell e Simu Liu, star della Marvel, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera ed Emma Mackey.