La scienza svela dove si trova Barbieland, il mondo immaginario di Barbie Il divulgatore scientifico Neil deGrasse Tyson è riuscito a stabilire l’esatta ubicazione del mondo immaginario di Barbie, Barbieland, se esistesse davvero.

A cura di Stefania Rocco

Dove si troverebbe Barbieland, il mondo immaginario che compare nel film Barbie, se fosse una vera location terrestre? A diverse settimane dall’uscita del film di Greta Gerwig, gli appassionati restano ancora numerosi tanto che il film domina ancora al botteghino anche in Italia, scalzando la concorrenza. Ogni dettaglio del film è stato minuziosamente analizzato, compresa l’esatta ubicazione del mondo immaginario della bambola firmata Mattel.

Che cos’è Barbieland

Barbieland è una terra immaginaria distante dal mondo reale che viene presentata all’inizio del film e che risulta raggiungibile solo attraverso viaggi a bordo di mezzi come tandem, nave, motoslitta e razzo spaziale. Ma a spiegare dove si troverebbe esattamente Barbieland se esistesse davvero ci ha pensato la scienza.

Barbieland ubicato nelle Florida Keys

Neil deGrasse Tyson, astrofisico e divulgatore scientifico che aveva già fortemente criticato il film Gravity per le inesattezze scientifiche, ha tentato di capire dove si troverebbe esattamente Barbieland se esistesse davvero. Dopo avere analizzato la possibile della luna, la posizione in cui sorge e tramonta il sole e la direzione dell’ombra proiettata dagli alberi, ha stabilito che non si trova da “qualche parte in Svizzera”, come ipotizzato dal CEO della Mattel interpretato da Will Farrell, e nemmeno vicino alla California come lascia intendere la mappa mostrata sommariamente nel film. Secondo deGrasse Tyson, Barbieland si troverebbe nell’arcipelago delle florida Keys:

Leggi anche Barbie supera 15 milioni di euro incassati in Italia, più di 500 nel mondo