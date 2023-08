Barbie supera un miliardo di incassi al botteghino, Greta Gerwig prima regista donna a riuscirci Non si arresta il successo di Barbie. A meno di un mese dall’uscita nelle sale, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling ha superato un miliardo di dollari di incassi al botteghino a livello globale. Non solo: Greta Gerwing è la prima regista donna ad aver raggiunto questo traguardo.

A cura di Elisabetta Murina

Barbie supera un miliardo di incassi al box office a livello globale. A meno di un mese dall'uscita nelle sale, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling taglia un altro importante traguardo, dopo il successo riscosso nelle scorse settimane. Ma non è finita qui: Greta Gerwig diventa a tutti gli effetti la prima regista donna a raggiungere questo risultato. Prima, il record era detenuto da Patty Kenski con Wonder Woman, che però si era fermata poco prima del miliardo (circa 821milioni di dollari). A darne notizia la Warner Bros.

Un importante record per Barbie

A tre settimane dall'uscita nei cinema di tutto il mondo, il successo di Barbie non accenna a fermarsi, anzi, continua a crescere velocemente. Oggi, 6 agosto, ha infatti segnato un importante traguardo: è entrato a far parte dei 53 film che fino ad ora hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari (1miliardo e 31 milioni per la precisione) al botteghino.

Per il momento, soltanto tre pellicole co-dirette da donne sono ancora davanti alla storia della famosissima bambola Mattel in fatto di incassi. Si tratta della saga di Frozen prodotta da Walt Disney e con protagonista la principessa Elsa, adatto a bambini ma anche a un pubblico più adulto. I due film hanno totalizzato rispettivamente 1.3 miliardi e 1.45 miliardi di dollari.