Barbie torna al cinema in una nuova versione: c’è anche una scena post-credit inedita La proiezione sarà limitata per una settimana, comincerà il 22 settembre negli Stati Uniti e includerà anche scene esclusive post–credit.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Barbie, il film ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il successo di Barbie continua. Il film si avvicina sempre di più a diventare il film con il maggiore incasso dell'anno al botteghino statunitense e nel mondo, questo record, lo ha già superato brillantemente. Ora, la commedia di Greta Gerwig sulla vita della bambola Mattel è pronta a fare anche di più: la Warner Bros. ha annunciato una nuova uscita al cinema in formato Imax. La proiezione sarà limitata per una settimana, comincerà il 22 settembre e includerà anche scene esclusive post–credit, che sono state selezionate proprio da Greta Gerwig. Presto, invece, il film sarà disponibile anche per il mercato in streaming.

La nuova versione di Barbie

Il nuovo film in Imax, come previsto dal piano della Warner Bros., prevede la distribuzione negli Stati Uniti e in tutto il Nord America, ma anche in alcune zone internazionali selezionate. Non è ancora chiaro se l'Italia faccia parte del piano, ma potrebbe essere molto probabile. Nel comunicato rilasciato alla stampa ci sono anche le dichiarazioni di Greta Gerwig. Eccole:

Abbiamo realizzato ‘Barbie' per il grande schermo, quindi è emozionante poterlo portare in formato Imax, la più grande delle schermate. Come ringraziamento speciale ai fan di ‘Barbie', siamo entusiasti di condividere un po' di più del lavoro incredibile del nostro cast e della troupe aggiungendo nuove scene speciali che speriamo il pubblico apprezzerà.

Barbie è il film campione d'incassi della stagione

A quasi due mesi dalla prima uscita al cinema, "Barbie" il campione d'incassi indiscusso dell'estate, con vendite di biglietti che ammontano attualmente a 572 milioni di dollari in tutto il Nord America e 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il film non è uscito in Imax a causa dell'uscita contemporanea, negli Stati Uniti, di Oppenheimer. Ora, il film sta per superare "Super Mario Bros: Il film", che è attualmente l'incasso stagionale più grande della stagione (1.359 miliardi di dollari nel mondo).