Margot Robbie è Barbie nel film con Ryan Gosling, la prima foto e la data d’uscita In attesa di vedere in sala il film su Barbie e Ken, fuori dal 21 luglio 2023, Warner Bros ha pubblicato la prima immagine di Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola, che nel film sarà accompagnata da Ryan Gosling.

A cura di Giulia Turco

Margot Robbie da Harley Quinn a Barbie girl. I fan del genere non vedono l’ora di sedersi al cinema (la pellicola uscirà esclusivamente nelle sale) per assistere al revival dell’iconica bambola in un’inedita versione cinematografica. Dopo mesi di indiscrezioni, ora c’è una data ufficiale per il nuovo film con Ryan Gosling nei panni dell’indimenticabile Ken, scritto e diretto da Greta Gerwig. Una commedia romantica che è un trionfo del rosa, i cui dettagli sono ancora inediti, se non per la location: l’immancabile casa dei sogni di Malibu.

Quando esce il film su Barbie e Ken

Fuori il 21 luglio 2023, solo al cinema. Il titolo è ancora inedito. La regista americana Greta Gerwig, che nel 2019 ha diretto le Piccole Donne con Emma Watson, sta lavorando alla pellicola che ricrea l’immaginario della Barbie umana nella sua vita candida e immacolata in una splendente Malibu. Sarà interessante capire quali saranno gli sviluppi della trama e se la storia andrà a scandagliare le profondità anche più buie della vita zuccherina di una protagonista incarnata, in tutti i suoi canoni estetici, dall’attrice candidata agli Oscar Margot Robbie che ne è anche produttrice. Nella pellicola all-star, oltre a Ryan Googling, figueranno Will Ferrell e Simu Liu, star della Marvel, oltre a Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera ed Emma Mackey.

La prima foto di Margot Robbie nei panni di Barbie

È in occasione del CinemaCon in corso al Caesar Palace di Las Vegas in questi giorni, sono state rilasciate alcune anteprime delle produzioni cinematografiche più attese delle prossime stagioni. Warner Bros ha colto la palla al balzo per iniziare a soddisfare la curiosità dei fan che attendono, sin dall’annuncio nel 2019, l’uscita del film ispirato a Barbie. Così ecco la prima foto di scena con la protagonista Margot Robbie immortalata a bordo della sua auto sportiva, con tanto di acconciatura cotonata e foulard azzurro tra i capelli.