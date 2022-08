The Handmaid’s Tale 5, annunciata la data di uscita della quinta stagione La quinta stagione di The Handmaid’s Tale ha una data d’uscita. La serie con Elizabeth Moss arriverà su Hulu il prossimo 14 settembre, in attesa di approdare anche in Italia su Tim Vision.

A cura di Ilaria Costabile

I fan de "Il racconto dell'ancella" possono finalmente iniziare il conto alla rovescia che li separa dalla quinta stagione della serie che arriverà su Hulu, la piattaforma americana che ospita ormai da tempo alcuni dei titoli più noti e amati dell'intrattenimento oltreoceano, ma che approdano a qualche mese di distanza anche da noi. In Italia, infatti, la serie arriverà con molta probabilità su TimVision, che finora ha accolto le quattro precedenti stagioni.

L'annuncio della quinta stagione

È stato annunciato proprio nelle ultime ore, con un post sull'account ufficiale della serie, quando uscirà la quinta stagione di The Handmaid's Tale, ovvero il prossimo 14 settembre. La serie interpretata e in parte diretta da Elizabeth Moss e tratta dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood, diventato uno dei cult della letteratura contemporanea. Il mondo distopico raccontato tanto nella serie, quanto nel libro, ha appassionato milioni di spettatori che seguono con fervore quanto accade alle protagoniste di questo racconto che, pur ambientato in un mondo lontano dal quello reale, ne descrive le caratteristiche più violente, opprimenti e patriarcali, dove le donne non sono altro che strumenti per favorire la procreazione.

La trama della quinta stagione

Anche in questa stagione le donne sono le principali protagoniste e i loro destini sono determinati dalle scelte che, non senza difficoltà hanno portato avanti nel corso dei vari capitoli della storia. A partire da June che affronta le conseguenze per l’uccisione del comandante Waterford senza smettere di combattere per ridefinire la sua identità e il suo scopo. La vedova Serena prova, invece, a migliorare la sua immagine a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua in Canada. Il comandante Lawrence collabora con zia Lydia mentre mette in atto un lavoro di manipolazione su Gilead per salire al potere. June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare la piccola Hannah e ricongiungersi con lei.