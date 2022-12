Timothèe Chalamet annuncia la fine delle riprese di Dune 2, il sequel nelle sale nel 2023 L’attore ha pubblicato su Instagram una foto che di fatto annuncia la fine delle riprese di Dune 2, sequel del grande successo cinematografico dei mesi scorsi.

A cura di Andrea Parrella

Grande attesa per Dune 2. Il sequel del film campione di incassi, che si è rivelato uno dei successi di questo 2022, non arriverà prima del 3 novembre del prossimo anno, ma in queste ore il protagonista Timothèe Chalamet ha condiviso una foto dal set del film per annunciare, di fatto, la fine delle riprese. Nei giorni scorsi Chalamet aveva già pubblicato alcuni scatti dal set, documentando le riprese del film che è stato girato tra Il secondo capitolo della saga ispirata ai romanzi di Frank Herbert, sarà girato tra Budapest, Abu Dhabi, Giordania e Italia.

A proposito di Chalamet, a parlare di uno degli attori più quotati e amati del momento è stato Austin Butler. L'attore, reduce dal successo ottenuto nei panni di Elvis Presley, in Dune 2 rivestirà i panni di Feyd-Rautha – nipote del Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Josh Horowitz del suo rapporto con Chalamet sul set: “Non ci eravamo mai incontrati prima di allora. Abbiamo legato immediatamente, gli voglio davvero tanto bene. Da sempre sono un grande fan dei suoi film".

Butler ha quindi aggiunto: “Abbiamo subito legato, gli voglio davvero bene. Sono un grande fan di tutti i suoi lavori. Alla fine, là sul set, non c’erano molte altre persone della nostra età, così siamo rimasti molto insieme. Ora mi sembra che sia come un fratello per me. È straordinario e ho davvero adorato lavorare con lui".

Il cast di Dune 2

Nel sequel del film diretto da Denis Villeneuve pochi cambiamenti di cast. Dune 2, che sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023, oltre a Timothee Chalamet nei panni di Paul Atredies, ilgià citato Austin Butler e ancora il ritorno di interpreti come Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Zendaya che interpreterà ancora una volta il ruolo di Chani, mentre l'attrice Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.