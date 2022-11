Luca Argentero annuncia: “Le riprese di Doc3 inizieranno in primavera, vi verrà la pelle d’oca” Luca Argentero e Cristina Marino sono stati ospiti di Che tempo che fa su Rai3, in questa occasione l’attore torinese annuncia che in primavera inizieranno le riprese di “Doc – Nelle tue mani 3”.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di domenica 20 novembre di Che Tempo Che Fa, Luca Argentero accompagnato dalla moglie Cristina Marino, al sesto mese di gravidanza, fa un annuncio decisamente atteso dai fan di "Doc-Nelle tue mani", la fiction Rai campione di ascolti arrivata alla sua terza stagione.

Il ruolo di Andrea Fanti e la nuova stagione di Doc

Tra i personaggi a cui il pubblico si è più affezionato in questi anni, c'è senza dubbio quello di Andrea Fanti, volto principale di "Doc – Nelle tue mani", un ruolo a cui lui stesso ha sempre dichiarato di tenere particolarmente. Lo conferma anche sua moglie che racconta:

Questa cosa la devo proprio dire, eravamo in sala parto, nel momento clou, uno dei più difficili ad un certo punto in sala si sente Doc, lui si stava alzando perché davvero pensava fosse riferito a lui.

Ridendo Argentero spiega che il dottor Fanti fa ormai parte di lui: "Le persone mi chiedono anche delle cose, ma per rispetto nei confronti di chi fa la professione non rispondo, anche se magari sono lì per dire qualcosa, penso, io questa la so". E poi, per la gioia dei fan della fiction aggiunge:

A proposito di Fanti, ho letto con gli sceneggiatori Doc 3 e vi giuro che mi è venuta la pelle d'oca, spero possa venire anche a voi, come è venuta a me. Inizieremo le riprese in primavera.

Protagonista di Celebrity Hunted

Una carriera, quella dell'attore torinese, piena di successi, che lo hanno portato ad essere uno degli interpreti più famosi del panorama televisivo, ma non solo, italiano. Con Cristina Marino è ora protagonista di Celebrity Hunted, lo spy game di Prime Video, in cui insieme ad altri concorrenti deve fuggire in lungo e largo per il Paese, cercando di non farsi beccare. Un'esperienza diversa, ed entusiasmante che lo ha portato anche a cimentarsi in ruoli mai interpretati prima. Le prime tre puntate si trovano già sulla piattaforma, mentre le ultime quattro arriveranno il prossimo 24 novembre.