Celebrity Hunted torna con la terza stagione, chi sono i 9 concorrenti nel cast del reality Amazon Prime Video ha annunciato che il reality Celebrity Hunted- Caccia all’uomo tornerà con una terza stagione. Nove i concorrenti che correranno per tutta l’Italia con un unico obbiettivo: sfuggire a un gruppo di “cacciatori” pronti a tutto per rintracciarli.

A cura di Elisabetta Murina

Il cast di Celebrity Hunted

Torna Celebrity Hunted- Caccia all'uomo: Prime Video ha annunciato la terza stagione del reality che vede un gruppo di celebrità impegnate a fuggire, lungo tutta l'Italia, da un gruppo di cacciatori, tra analisti e investigatori professionisti pronti a tutto per rintracciarli. I nuovi episodi saranno disponibili entro il 2022 e vedranno nove concorrenti in gara: Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica Katia Follesa, i volti noti del gruppo comico The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo e i due cantani Rkomi e Irama. Ecco il cast al completo.

Luca Argentero e Cristina Marino

Sono una coppia nella vita e anche in Celebrity Hunted, entrambi attori con una brillante carriera alle spalle. Luca Argentero, dopo la partecipazione al Grande Fratello venti anni fa e il debutto nella fiction Carabinieri, ha recitato in diversi film, da Saturno Contro al più recente Le Fate Ignoranti sempre con Ferzan Ozpeteck. Cristina Marino debutta sul grande schermo con Amore 14 di Federico Moccia, poi ha ottenuto ruoli in film e serie di successo, da A un passo dal cielo a L'isola di Pietro e Il talento del calabrone.

Salvatore Esposito e Marco D'Amore

Oltre che in Celebrity Hunted, Salvatore Esposito e Marco D'Amore sono compagni in Gomorra. Il primo ha un ruolo da protagonista in tutte e quattro le stagioni della serie, che gli ha permesso di raggiungere il successo. Il secondo, oltre che attore, è stato anche direttore artistico e regista dell'ultima stagione e nel 2019 ha diretto e interpretato il film L’immortale che gli vale il Nastro d’Argento come miglior Regista Esordiente e la candidatura ai David di Donatello.

Katia Follesa

Comica, conduttrice e attrice, Katia Follesa è pronta a mettersi in gioco anche in questa nuova veste. Dagli anni di Zelig, in cui si è fatta notare dal pubblico insieme alla collega Valeria Graci, la sua carriera ha preso il volo: ospite fissa in alcuni programmi, come La Repubblica delle Donne, e poi conduttrice di spazi tutti suoi, sempre con comicità e ironia, come Salsa Rosa (Comedy Central), Zelig Off e Zelig One (Italia 1), Quanto manca (Rai2).

Ciro Priello e Fabio Balsamo

Fabio Balsamo e Ciro Priello

Ciro Priello e Fabio Balsamo sono due dei componenti del gruppo comico dei The Jackal. E mentre Aurora Leone e Fru, due degli altri membri del team, sono impegnati nell'avventura di Pechino Express, loro hanno deciso di mettersi alla prova con Celebrity Hunted. Ciro Priello è il volto dei The Jackal, ha partecipato e vinto la prima edizione di Lol e proprio insieme all'amico Fabio ha preso parte al programma Qui e Adesso di Massimo Ranieri. Oltre a questo progetto, Fabio Balsamo recita in diversi spettacoli teatrali ed è nel cast di Generazione 56k, la serie Netflix dei The Jackal.

Rkomi e Irama

Entrambi cantanti, reduci dalla loro esperienza sul palco del Festival di Sanremo 2022, dove hanno portato i brani Insuperabile e Ovunque Sarai. Irama, nome d'arte di Filippo Fanti, ha vinto Amici di Maria De Filippi nel 2017 e con le sue hit, come Nera e Mediterranea, scala le classifiche di Spotify, in un percorso artistico sempre in crescita. Anche Rkomi ha riscosso un grande successo con il suo album Taxi Driver, uscito nel 2021, che conta collaborazioni con artisti come Tommaso Paradiso, Gazzelle, lo stesso Irama e Sferaebbasta.