Celebrity Hunted 3, The Jackal protagonisti del reality thriller di Prime Video Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal prossimi protagonisti della terza stagione di Celebrity Hunted, dal 17 novembre su Prime Video.

È stato svelato ufficialmente il trailer ufficiale della terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all'uomo. Il reality thriller sarà in esclusiva su Prime Video, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile, a partire dal 17 novembre con i primi tre episodi mentre gli ultimi tre episodi saranno disponibili dal 24 novembre. Grandi protagonisti di questa nuova stagione sono Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, fiore all'occhiello di un cast di grandi nomi tra cui Katia Follesa, Rkomi, Irama, Luca Argentero con la moglie Cristina Marino e la coppia di Gomorra – La Serie, Salvatore Esposito e Marco D'Amore.

Celebrity Hunted 3, come funziona

Celebrity Hunted – Caccia all'uomo è un format Banijay prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine Tv, house britannica. Lo scopo del gioco consiste nel vedere un gruppo di celebrità che si dà alla fuga in tutta Italia, tentando di preservare la loro libertà con limitate risorse economiche per due settimane. A dar loro la caccia alcuni tra i più noti profiler, esperti di cyber security e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. I "cacciatori" potranno utilizzare qualsiasi risorsa legale per arrivare a rintracciare i "fuggitivi": tracciamenti telefonici, riconoscimento delle targhe, l'accesso alle info utili e le telecamere di videosorveglianza.

Ciro Priello e Fabio Balsamo, da Gli Effetti di Gomorra a Celebrity Hunted

Ciro Priello e Fabio Balsamo rappresentano una coppia collaudata e affiatata all'interno del gruppo The Jackal. Otto anni fa, il primo video insieme –"Gli effetti di Gomorra sulla gente" – che di fatto sancisce un sodalizio tuttora saldo e che è passato per film (Addio Fottuti Musi Verdi), programmi televisivi ("Name that Tune – Indovina la canzone" in conduzione di coppia, "Stasera tutto è possibile", "Europei in casa The Jackal") e persino "Don Matteo", con una guest nel corso della dodicesima stagione, e tanto altro ancora. Adesso anche "Celebrity Hunted". Che la caccia abbia inizio…