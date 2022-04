Name That Tune funziona: Ciro Priello e Fabio Balsamo fanno ‘qualcosa di grande’ su Tv8

C'è una chimica perfetta nella rinnovata edizione di Name That Tune – Indovina la canzone. Ciro Priello e Fabio Balsamo sono i nuovi padroni di casa e in una sola puntata hanno già cambiato le regole del gioco dello show di Tv8. Un gioco che ha mantenuto le prove classiche ma che grazie alla nuova veste, ha aggiunto maggiore intrattenimento grazie alle incursioni e alle gag tra i due. Ciro Priello e Fabio Balsamo sono gli amici che tutti vorrebbero avere; gli amici che tutti vorremmo essere. In questo clima, il programma si incanala già nel binario giusto. L'aria che tira non mente: infatti, il contesto e il contorno degli elementi presenti sulla scena viene aiutato.

Perché l'ulteriore elemento che rinnova il linguaggio di Name That Tune è proprio riferito ai concorrenti delle due squadre, ora apparsi più liberi di interagire oltre le stesse prove del gioco. Non ci sono più due capitani per squadra e l'atmosfera che ne viene fuori è un po' la stessa che si può respirare in qualcosa di completamente diverso, come succede in STEP, per esempio. Così, viene fuori un gioco ancora più coinvolgente e qui i personaggi scelti per la prima puntata sono un vero e proprio boost all'ambiente. Tra gli uomini spiccano Riki e Pierpaolo Pretelli, seri candidati a essere una coppia fissa dello show. Tra le donne, le più scatenate sono apparse Sabrina Salerno e Mietta, entrambe reduci dal successo di Ballando con le stelle. A completare il cast per gli uomini Rocco Siffredi e Morgan – eccezionale, come sempre, anche determinante per la vittoria finale – e per le donne Michela Giraud e Iva Zanicchi.

Ciro Priello e Fabio Balsamo reggono il debutto senza alcun tipo di pressione e non fanno rimpiangere il predecessore Enrico Papi, che aveva adattato Name That Tune dal suo Sarabanda. Anzi, sembra il caso che ci sia la possibilità di creare qualcosa di grande, per dirla con un tormentone.