Il fidanzato di Patrizia Bonetti è Fabio Talin, manager di circa 30 anni più grande

A cura di Stefania Rocco

Ha un nome il fidanzato di Patrizia Bonetti, ex concorrente dell’Isola dei famosi diventata nota per la partecipazione al Grande Fratello Vip e i flirt più o meno importanti con Gianluca Vacchi e Fabrizio Corona. A condividere la prima immagine di coppia è stata proprio l’influencer con uno scatto pubblicato tra le sue Instagram stories. Nelle foto, Patrizia bacia un uomo e lascia che ad accompagnare l’immagine sia la breve didascalia “Ti amo”, una frase che non lascia spazio a fraintendimenti. Si tratta di Fabio Talin, ex pilota, manager e amministratore delegato di una società che si occupa di imballaggio bagagli. Tra i due ci sono circa 30 anni di differenza. Talin ha 55 anni, Patrizia appena 26.

Chi è Fabio Talin

Ex pilota, nel 1998 Talin ha messo in piedi una società che si occupa di imballaggio bagagli e che è attiva in tutto il mondo. La relazione tra i due prosegue, tra alti e bassi, da circa 3 anni. Amico di Paolo Berlusconi, l’uomo è stato legato alla ex Pupa Silvia Abbate. Nato a Valdagno (Veneto) nel novembre del 1966, ha 55 anni.

Patrizia Bonetti all’Isola dei famosi

Patrizia Bonetti ha partecipato all’Isola dei famosi 2022. La sua permanenza in Honduras è durata pochissimo. A causa di un infortunio subito durante la prova del fuoco, la donna è stata costretta ad abbandonare il gioco e a rientrare in Italia. Aveva già raccontato di essere sentimentalmente impegnata, pur senza entrare nei dettagli privati di questa relazione. Il nome di Talin è stato reso noto solo qualche ora fa, dopo che la stessa Patrizia ha condiviso una foto del compagno tra le sue Instagram stories. Patrizia ha avuto diversi altri flirt con uomini popolari come Gianluca Vacchi – con il quale ha vissuto una storia d’amore importante durata a lungo – Fabrizio Corona, Claudio D'Alessio e Stefano Ricucci.