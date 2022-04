Alba Parietti ha un nuovo fidanzato, chi è Fabio il manager che le ha fatto tornare voglia d’amore Secondo quanto apprende Fanpage.it, l’uomo misterioso sarebbe Fabio Adami, romano di 55 anni e sales manager di Poste Italiane. La loro relazione è stata tenuta lontano dal gossip. Per quanto possibile.

A cura di Giulia Turco

Alba Parietti con la sua nuova fiamma, foto Chi.

Alba Parietti ha un nuovo compagno. Dopo tempo dalla sua ultima relazione pubblica, nella vita della showgirl sembra esserci un nuovo amore, che finora ha provato a tenere lontano dai riflettori del gossip. Eppure i fotografi di Chi l’hanno immortalata per le strade di Roma mentre si scambia romantiche effusioni con un uomo di nome Fabio, un professionista dalla carriera importante, per citare la rivista di Alfonso Signorini. Ecco di chi si tratta.

Chi è Fabio Adami il presunto fidanzato di Alba Parietti

Stando a quanto racconta il magazine di Alfonso Signorini, Alba Parietti e la sua nuova fiamma si sarebbero conosciuti ad una cena tra amici in comune. Tra loro sarebbe scattato il colpo di fulmine e da allora i due avrebbero cercato di vivere la loro conoscenza il più possibile in forma privata, lontano dal gossip. Nonostante Chi non riveli la sua identità, l’uomo in questione sembrerebbe essere proprio Fabio Adami, un manager romano di 55 anni che lavora da diverso tempo per l’area vendite di Poste Italiane, dunque lontano dal mondo dello spettacolo. Da ciò che si deduce dai suoi profili social, Adami sembra essere padre di una ragazza e di un bambino più piccolo di nome Filippo.

(Foto Chi)

Alba Parietti era single da diversi anni

Dopo il matrimonio con Franco Oppini durato fino al 1997 dal quale è nato il figlio Francesco, pochi gli uomini che sono riusciti a far breccia nel cuore di Alba Parietti. Dopo 5 anni d’amore con il docente universitario Stefano Bonaga, la showgirl ha avuto una storia con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e infine, dal 2010 al 2014, ha avuto al suo fianco Cristiano De Andrè. Da allora si è sempre definita fiera si essere single: "Sono una donna che ha un grande concetto di sé e sa stare da sola. Amo la mia libertà, la mia indipendenza. Sono molto felice da quando è finita la mia storia con Cristiano De André. Un anno e mezzo fa… Io non piango per gli uomini. Questo è sicuro. Si piange solo per le cose serie".