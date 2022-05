Alba Parietti e il fidanzato Fabio Adami: “Dopo 8 anni da single, so che l’amore è una cosa seria” Un bacio in mare testimonia che la storia va avanti, almeno, dalla scorsa estate. Segue un messaggio della showgirl per fare chiarezza: “Non chiedeteci più se è una cosa seria”.

A cura di Giulia Turco

Alba Parietti e il compagno Fabio Adami non si nascondono più. Per la showgirl è la prima storia d'amore importante dopo diversi anni di "singletudine" convinta. Anni durante i quali ha preferito fermamente bastare a se stessa. Poi è arrivato Fabio nella sua vita e tutto ad un tratto è cambiato. Sulle pagine di Chi, le prime foto dei loro baci rubati per le strade di Roma, poi la confessione in tv.

"Sì, sono fidanzata, ma lui ha bisogno di riservatezza". Ora arriva anche la prima foto sui social. Un bacio in mare testimonia che la storia va avanti, almeno, dalla scorsa estate. Segue un messaggio da parte della showgirl che intende fare chiarezza: "Non chiedeteci più se è una cosa seria. L'amore è sempre una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo anni da single granitica e convinta)".

La confessione di Alba Parietti

La settimana prima la showgirl era uscita allo scoperto confessando di avere una relazione in corso. Aveva ceduto alle domande di Eleonora Daniele e Simona Izzo in tema di gossip e aveva esaudito le loro richieste, pur senza entrare troppo nel dettaglio della sua storia. "Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato", aveva spiegato. "Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. E' giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto".

Chi è Fabio Adami il compagno di Alba Parietti

Come già aveva anticipato il magazine di Alfonso Signorini, al fianco della nota showgirl c'è un uomo dal lavoro importante. Il loro amore sarebbe scoppiato grazie ad una cena tra amici in comune e da allora hanno provato a tenere la loro storia il più possibile lontano dal gossip. Si tratta di un manager romano di 55 anni, che lavora da diverso tempo per l'area vendite di Poste Italiane, dunque non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Adami sarebbe padre di una ragazza e di un bambino più piccolo di nome Filippo.