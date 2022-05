Alba Parietti sul nuovo compagno: “Ha una situazione privata che va affrontata con delicatezza” Alba Parietti conferma in tv di avere un compagno, con cui è stata beccata qualche settimana fa, ma dichiara di non volerne parlare apertamente: “Ha una situazione privata molto delicata”.

A cura di Ilaria Costabile

Alba Parietti, ospite di Storie Italiane su Rai1, ha parlato per la prima volta del suo nuovo compagno. La showgirl, da sempre particolarmente restia a mettere in pubblica piazza la sua vita privata, ha rispettato anche stavolta questa sua prerogativa e rispondendo ad alcune domande rivoltele da Eleonora Daniele e Simona Izzo presente in studio, ha cercato di eludere la questione, senza rinnegare però le belle novità che hanno riempito la sua vita sentimentale.

Alba Parietti parla del suo compagno

"Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì" è così che Alba Parietti conferma la relazione con Fabio Adami, manager romano di 55 anni, con il quale è stata beccata da alcuni settimanali proprio in questi ultimi giorni. Null'altro se non una conferma che arriva anche dopo una domanda piuttosto diretta da parte della conduttrice, alla quale la showgirl aggiunge un doveroso chiarimento:

Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato. Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza. E' giusto che si possano sapere i fatti miei, ma da lì a mettermi a rilasciare interviste e dettagli non mi pare giusto.

Gli scatti insieme

Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini non lasciano spazio a dubbi: Alba Parietti è stata beccata in compagnia e tenere effusioni insieme ad un uomo. Era da tanto che la showgirl non faceva trapelare informazioni sulla sua vita privata, dal momento che non sembrava ci fosse un amore importante sul suo cammino, ma stavolta pare che le cose siano andate in maniera diversa e la relazione prosegua da qualche tempo, tanto da aver fatto anche le presentazioni ufficiali con Francesco Oppini, il figlio della showgirl.