Chi è Fabio Nova a Uomini e Donne, famoso fotografo di moda e cavaliere del trono Over Fabio Nova è un corteggiatore del trono Over di Uomini e Donne. Ha lavorato per anni come fotografo di moda soprattutto con personaggi famosi, tra i quali anche Roberto Vecchioni e Alba Parietti. Per via della sua professione si definisce un uomo molto esigente in fatto di donne.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabio Nova è uno dei nuovi corteggiatori del trono Over di Uomini e Donne. È arrivato nel programma di Maria De Filippi per cercare l'amore, ma ha subito scatenato l'ira dell'opinionista Tina Cipollari. L'uomo è un ex fotografo di moda, che ha vissuto tra l'Italia e il Brasile e per via della sua professione si descrive come "molto esigente" in fatto di donne.

Fabio Nova è un fotografo di moda, i vip protagonisti dei suoi scatti

Durante la sua presentazione a Uomini e Donne, il cavaliere Fabio ha parlato della sua professione, fotografo di moda, alla quale si è dedicato per più di trenta anni, immortalando numerosi personaggi famosi. Sul suo profilo Instagram (IG @fabio.nova), che conta più di 18mila follower, condivide alcuni scatti dei soggetti che ha immortalato, da Roberto Vecchioni ad Alba Parietti, Zucchero, Francesco Baccini. Nel suo album anche nomi internazionali, come l’ex étoile di Parigi Tania Von Armine Oggero e Naomi Campbell. Recentemente, però, ha deciso di mettere da parte la carriere a cambiare stile di vita, infatti vive tra Milano e un piccolo paese del Brasile. In passato è stato anche attore, ha recitato nel film Tre Storie uscito nel 1998.

Fabio Nova e il rapporto con le donne

Il cavaliere di Uomini e Donne si è definito un uomo molto esigente in amore, per via delle belle donne con cui ha lavorato negli anni. Nel programma di Maria De Filippi, ha spiegato quali caratteristiche cerca in una futura compagna:

Se devo essere sincero, sono un po’ viziato dalla deformazione professionale, perché per 35 anni ho giudicato le donne. La prima cosa che guardo in una donna è la classe.

Fabio Nova e le discussioni con Tina a Uomini e Donne

Nel corso della sua permanenza nel programma, Fabio Nova ha più volte discusso con Tina Cipollari, per via di alcune sue affermazioni sulle donne e sui canoni estetici. Fin dall'inizio, il cavaliere non ha nascosto il suo pensiero nei confronti dell'opinionista, definendola esteticamente "quadrata e con il piede di porco", facendola andare su tutte le furie. Ha poi rincarato la dose sostenendo che per fare la modella servono caratteristiche fisiche che non appartengono né a Tina Cipollari né a Gemma Galgani: "Riguardo la moda dovrebbe andare sulle taglie forti. È una bella donna, però se stesse un po' a dieta le farebbe bene".