Insulti e parolacce a Uomini e Donne, Fabio Nova offende ancora Tina Cipollari che lascia lo studio Prosegue lo scontro tra Fabio Nova e Tina Cipollari a Uomini e Donne, tra loro non scorre buon sangue. Quando il Cavaliere l’ha chiamata “Ce**o”, l’opinionista ha sbottato: “Senti ma vai a fanc**o” prima di lasciare lo studio.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi al centro della discussione ancora Tina Cipollari e Fabio Nova, il Cavaliere giunto da poche settimane in studio che sin da subito si è reso protagonista di battibecchi accesi con l'opinionista. Tutto partì dalla presentazione dell'ex fotografo che si è descritto come un uomo "molto esigente", che ha avuto molte storie d'amore ma che le "batoste più brutte le ha prese da mezzi ce**i". Sin da subito ha scatenato l'ira di Tina, rispondendole sempre a tono e descrivendola esteticamente come "quadrata e con i piedi di porco". Ancora una volta, oggi, sono volate parole forti tra loro.

La discussione tra Tina Cipollari e Fabio Nova

Tina Cipollari ha accusato Fabio Nova di non essere un "grande uomo": "Sei un povero uomo illuso, sei venuto qui a giocarti l'ultima carta" ha detto. "Io non mi giro indietro, non guardo al passato e non sono venuto qui a parlare di quello. Sono venuto qui per confrontarmi su un altro argomento" ha replicato il Cavaliere che – alzando i toni – ha aggiunto: "Io ho una carriera che hanno fatto migliaia di persone. Come la tua, te che che ti fai pubblicità facendo parlare la gente che si chiede se ti sei fatto i canotti, il botulino". La Cipollari ha incalzato, mettendo in discussione la sua professionalità sul lavoro. "Invece di guardare indietro, al passato, bisogna guardare avanti. Magari ti capiterà di vivere nel passato, quando il botulino ti si sgonfia e ti verrà la faccia da bulldog" ha replicato Fabio Nova, facendo così scoppiare l'ira di Tina: "Tu questa confidenza non te la prendi, non sto parlando del tuo fisico di me**a".

Maria De Filippi ha provato a far ragionare Tina, invitandola a non offendersi perché il Cavaliere le risponde semplicemente a tono. A quel punto l'ex fotografo: "Io ti rispetto, non rispetto quando mi fanno incaz*are. Sei una persona intelligente ma mi stai facendo fare una figura di me**a. Mi stai dando una visibilità pazzesca, ma a me non interessa".

Tina Cipollari contro Gianni Sperti

Il Cavaliere in studio ha raccontato di un episodio capitatogli diversi giorni fa. Era tornato in hotel dopo una cena quando delle ragazze "Erano ubriache e stavano uscendo, mi dissero se non c'è niente fuori ci siamo noi qui". "Erano ubriache altrimenti non ti avrebbero neanche guardato" ha commentato Tina Cipollari. La risposta di Fabio Nova non è tardata ad arrivare: "Erano dei ce**i peggio di te". A quel punto l'opinionista ha sbottato di nuovo:

Senti ma vai a fanc**o cretino, io non sarò Miss Universo ma manco sto ce**o che tu dici. Tu sei veramente brutto. Questo a me non me lo puoi dire. Hai grossi problemi, si vede che li hai avuti e li hai ancora adesso. Si vede che sei di bassa lega. Un grande uomo si manifesta in un altro modo, non lo sei tu. Sei terra terra.

Gianni Sperti ha giustificato Fabio Nova, sostenendo che sia stata anche Tina a dirgli che è brutto. Quando l'ha accusata di non essere oggettiva, la collega opinionista, stufa, ha deciso di lasciare lo studio urlandogli contro: