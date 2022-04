Patrizia Bonetti e le ustioni all’Isola dei Famosi 2022, spunta la causa da un milione di euro Patrizia Bonetti è rientrata in Italia dopo aver riportato ustioni a seguito della prova del fuoco avvenuta sull’Isola dei Famosi 2022. Spuntata nelle ultime ore una causa da un milione di euro (non confermata e anzi smentita da Mediaset e Banijay Italia) che Patrizia Bonetti avrebbe intenzione di intentare.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Patrizia Bonetti è rientrata in Italia dopo aver riportato ustioni a seguito della prova del fuoco avvenuta sull'Isola dei Famosi 2022. Lo scontro a fuoco, è il caso di definirlo così, con Roberta Morise non solo le ha restituito una disfatta per distacco, ma avrebbe causato condizioni di salute ancora da definire. Nessun parere medico al momento, né dichiarazione della diretta interessata, scomparsa dal set della trasmissione e dai radar della stampa, fino all'ufficializzazione del suo ritorno in Italia.

La notizia (non confermata) della causa da 1 milione di euro

Spuntata nelle ultime ore una causa da un milione di euro che Patrizia Bonetti avrebbe intenzione di intentare contro Mediaset. A riportare la notizia, è l'investigatore social Alessandro Rosica sulle sue pagine social, finita poi sui maggiori quotidiani italiani. Su Instagram si legge:

A seguito delle ustioni riportate sull’isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro!!! Inizialmente Patty era pronta a rientrare “subito fermata dal furbo fidanzato“ che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali. Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. Ricordiamo che Patty è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz.

Sia Mediaset che la società di produzione Banijay pare abbiano smentito questa versione, prendendo distanza dal susseguirsi di retroscena sulla reazione della Bonetti al suo infortunio. Non è la prima volta che un concorrente si fa male in un reality ed è costretto a lasciare per ricevere cure medico. Uno su tutti, nella precedente edizione dell'Isola dei Famosi è stato Paul Gascoigne con la spalla lussata a lanciare il caso, ricevendo prima delle agevolazioni nel gioco e poi battendo ritirata dopo qualche settimana di denti stretti.