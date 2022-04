“Si sta curando”, Ilary Blasi conferma che Patrizia Bonetti è fuori dal gioco Al più presto, ha dichiarato Ilary Blasi, Patrizia Bonetti sarà presente in studio ma purtroppo è ufficiale il suo addio al gioco.

Patrizia Bonetti è scomparsa dall'Isola dei Famosi dopo la prova del fuoco. Aveva fatto il suo esordio nella seconda puntata ma poi è sparita: la prova del fuoco contro Roberta Morise è stata decisiva in chiave negativa per lei. Ilary Blasi, nel corso della quinta puntata dell'Isola dei Famosi, ha confermato che Patrizia Bonetti è tornata in Italia per farsi curare. Le esposizioni del suo corpo alle fiamme hanno necessitato il rimpatrio. Al più presto, ha dichiarato Ilary Blasi, Patrizia Bonetti sarà presente in studio ma purtroppo è ufficiale il suo addio al gioco.

Cosa sarebbe successo

Secondo le indiscrezioni, Patrizia Bonetti avrebbe avuto differenti ustioni lungo il corpo. Per questo motivo, Patrizia Bonetti ha necessitato di cure adeguate che le hanno quindi imposto il rimpatrio nel più breve tempo possibile. Era già da alcuni giorni che Patrizia non era più comparsa nelle riprese dell'Isola dei Famosi. La dura prova di lunedì 24 marzo l'ha piegata: subito si erano visti gli effetti su entrambe perché Roberta era rimasta sulla spiaggia pur con una gamba che è stata coperta da una vistosa fasciatura, invece Patrizia aveva lasciato Playa Sgamada, per essere portata probabilmente in infermeria.

La conferma di Ilary Blasi

Nella quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi ha confermato le indiscrezioni: "Patrizia Bonetti è tornata in Italia e si sottoporrà a delle cure, ma sarà presto in studio insieme a noi". La prova del fuoco che ha visto Patrizia Bonetti protagonista è avvenuta nel corso della seconda puntata, quella di lunedì 24 marzo. La prova è durata sei minuti, ma purtroppo comunque non era stata vinta da Patrizia Bonetti ma da Roberta Morise. Patrizia Bonetti, infatti, non era riuscita a sopportare oltre il calore che alla fine le ha procurato le ustioni che hanno necessitato le cure mediche previste.