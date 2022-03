Isola, urla e lamenti durante la prova del fuoco di Roberta e Patrizia: Alvin interrompe il gioco Isola dei famosi 2022 – Il video della prova del fuoco di Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Nonostante le due naufraghe fossero in difficoltà, non volevano arrendersi. Alvin si è visto costretto a intervenire e interrompere il gioco.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi del 24 marzo, si è tenuta la prima prova del fuoco di questa edizione. A sfidarsi sono state Roberta Morise e Patrizia Bonetti. In palio, la possibilità di restare su Playa Accoppiada e entrare in gioco insieme a Blind. Le due naufraghe si sono dimostrate molto determinate. Alvin si è visto costretto a interrompere la prova. Ecco cosa è successo.

La prova del fuoco di Roberta Morise e Patrizia Bonetti

Alvin ha dato a Roberta Morise e Patrizia Bonetti le istruzioni per eseguire la prova del fuoco in sicurezza. Ha consigliato loro di bagnarsi bene prima di posizionarsi davanti alla fiamma e di frenare l'istinto di avanzare, per sottrarsi al calore perché potrebbe essere molto pericoloso. Poi, ha rimarcato che la fiamma si sarebbe avvicinata, ma non avrebbero mai corso il rischio di essere lambite dal fuoco: "È un discorso fisico, ma è il cervello che domina la prestazione. Serve grande concentrazione". La prova ha avuto inizio e le due naufraghe sono apparse decise a vincere.

Alvin interrompe la prova

I minuti hanno cominciato a scorrere uno dopo l'altro. Ricordiamo che perché la prova si fermi, è necessario che una delle due concorrenti stacchi le mani dalle catene o scenda dalla pedana. La sofferenza di Roberta Morise e Patrizia Bonetti è diventata via via più evidente. Intorno al terzo minuto, Alvin ha rimarcato: "Roberta si sta lamentando". Ai lamenti di Morise, si è aggiunto un urlo di Patrizia Bonetti poco dopo il quarto minuto. A 5 minuti e 50 secondi, Alvin è intervenuto: "La prova si può dire conclusa qui". Ha preferito interrompere prima che le due concorrenti corressero dei rischi. Alla fine, la vittoria è stata assegnata a Roberta Morise, perché Patrizia Bonetti, nel tentativo di sfuggire al calore, aveva compiuto un lieve spostamento.