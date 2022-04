“Patrizia Bonetti lascia L’isola dei Famosi per via delle ustioni dopo la prova del fuoco” Dopo la prova del fuoco di lunedì 24 marzo in puntata, sembra che la naufraga abbia dovuto lasciare l’isola per via delle ustioni al corpo che necessiterebbero di cure adeguate e dunque le avrebbero imposto il rientro immediato in Italia.

Secondo alcune indiscrezioni, Patrizia Bonetti avrebbe abbandonato L’Isola dei Famosi. Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, potrebbe trattarsi della prima uscita di scena di questa edizione che si spera non abbia lo stesso destino della scorsa. Anche in questo caso, come capitò nel 2021 con diversi naufraghi, si tratterebbe di un problema di salute dovuto ad un incidente di percorso sull'Isola. Pare che Patrizia Bonetti abbia dovuto lasciare il gioco per via delle ustioni provocate la scorsa puntata con la prova del fuoco.

Aveva lasciato da giorni Playa Sgamada

L'indiscrezione, non ancora confermata, arriva da Giuseppe Porro. Sembra che la naufraga abbia dovuto lasciare l'isola per via delle ustioni al corpo che necessiterebbero di cure adeguate e dunque le avrebbero imposto il rientro immediato in Italia. Già da diversi giorni infatti Patrizia non è più comparsa nelle riprese del programma, dopo la prova del fuoco che insieme a Roberta Morise l'aveva messa a dura prova lunedì 24 marzo. Roberta era rimasta sulla spiaggia pur con una gamba fasciata, mentre Patrizia aveva lasciato Playa Sgamada, per essere portata probabilmente in infermeria.

La prova del fuoco di Patrizia Bonetti e Roberta Morise

Lunedì 24 marzo nel corso della puntata, Patrizia Bonetti si era sottoposta insieme a Roberta Morise alla prova del fuoco. Come sempre, Alvin aveva consigliato alle naufraghe di bagnarsi bene corpo e viso prima di posizionarsi davanti alle fiamme. Entrambe erano molto determinate a portare a termine la prova, che si è svolta tra urla e lamenti. La sofferenza è diventata via via sempre più evidente. “Roberta si sta lamentando”, ha fatto notare Alvin. Dopo quasi 6 minuti l’inviato ha messo fine al gioco: “La prova si può dire conclusa qui”, con la vittoria di Morise perché Bonetti, nel tentativo di non scampare il calore, si era leggermente spostata dalle fiamme.