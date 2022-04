Ciro Priello verso le nozze con Maura Iandoli, il post del sindaco: “Tanti auguri ragazzi” Nella giornata di sabato 16 aprile, c’è stata la “promessa di matrimonio” presso il comune di Melito, paese in provincia di Napoli dove Ciro Priello è cresciuto.

Momento professionale e privato al top per Ciro Priello. L'attore The Jackal è prossimo a esordire, insieme a Fabio Balsamo, alla conduzione di Name that tune, ma soprattutto è prossimo al matrimonio con la compagna di vita, Maura Iandoli. Nella giornata di sabato 16 aprile, c'è stata la "promessa di matrimonio" presso il comune di Melito, paese in provincia di Napoli dove Ciro Priello è cresciuto. A darne notizia proprio il sindaco del paese a nord di Napoli, Luciano Mottola.

L'annuncio

Con queste parole, Luciano Mottola, sindaco di Melito, ha annunciato l'evento: "Poco fa ho avuto il piacere di celebrare la promessa di matrimonio tra il nostro concittadino Ciro Priello e la sua Maura. A Maura e Ciro, che con i suoi successi con i The Jackal e recentemente anche da solista ha portato in alto il nome di Melito in Italia, vanno le mie felicitazioni e quelle dell’intera cittadinanza. Che la serenità di questi giorni pasquali possa accompagnarvi per tutta la vita, tanti auguri ragazzi Luciano"

Le nozze

Ciro Priello aveva già avuto modo di anticipare la notizia delle nozze in occasione di una puntata di Tale e quale Show, durante uno scambio di battute con Carlo Conti: "Tutto a posto? Ti sposi?". La conferma di Priello: "Sì, il 3 giugno, a meno di clamorose sorprese". Il riferimento, ovviamente, a possibili restrizioni che fortunatamente non ci sono state dato la fine dello stato d'emergenza al 1°aprile. Ciro Priello e Maura Iandoli hanno una figlia, Anna, nata il 22 agosto 2016: "Le cose belle arrivano così, senza chiederti il permesso", aveva dichiarato in quella occasione Ciro Priello che oggi, oltre a essere uno dei protagonisti della factory napoletana, The Jackal, sta conquistando, al pari degli altri componenti come Aurora Leone, Gianluca Fru (impegnati con Pechino Express) e lo stesso Fabio Balsamo, anche un posto di primo piano nell'ambito della televisione generalista italiana.