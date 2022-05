Britney Spears verso le nozze, mostra il velo del suo abito da sposa ma c’è il gatto sopra La popstar, che sta anche vivendo la sua terza gravidanza, sta preparando il matrimonio in ogni dettaglio e su Instagram mostra in anteprima il velo del suo abito da sposa.

Britney Spears e Sam Asghari sono pronti al matrimonio. La popstar, che sta anche vivendo la sua terza gravidanza, sta preparando il matrimonio in ogni dettaglio e su Instagram mostra in anteprima il velo del suo abito da sposa, su cui sopra ci è finito però il gatto Wendy, un nuovo arrivo in casa Asghari-Spears: "Vi presentiamo il gatto Wendy! E questo è il velo del mio abito da sposa…", quasi a voler anticipare il tradizionale trash the dress, che in genere si fa alla fine della cerimonia. È ancora mistero sulla data del matrimonio.

Quando si sposano Britney Spears e Sam Asghari

Il giorno in cui Britney Spears e Sam Ashgari effettivamente si sposeranno resta ancora un mistero. Anche Sam Asghari gioca con i suoi follower spiegando che nessuno lo saprà fino a quando non sarà successo. Se però c'è già il velo di Britney Spears, vuol dire anche potrebbe esserci un vestito. Queste le parole di Sam Asghari:

La nostra vita è stata una vera favola. Volete sapere quale sarà il giorno del matrimonio? Toccherà aspettare. Nessuno lo saprà fino al giorno dopo.

Alla notizia del matrimonio e della gravidanza, sono arrivati anche gli indizi sul sesso del bambino con la pubblicazione di un dipinto di Pierre Carrier Belleuse che raffigura una ballerina in procinto di accarezzare una farfalla sulla sua spalla. Un insieme di elementi che molti hanno visto come il segnale dell'arrivo di una bambina. Sarà la terza nascita dopo l'arrivo del primogenito Sean Preston, 16 anni, e del secondo figlio Jayden James, 15 anni, Britney

L'abito disegnato da Donatella Versace

L'abito di Britney Spears sarà disegnato da Donatella Versace, ma non c'è ancora nulla, nemmeno un bozzetto. È tutto top secret, ma l'abito è già pronto seguendo tutte le indiscrezioni. Solo che per adesso i fan dovranno ancora aspettare.