Britney Spears e il sesso del terzo figlio, l’indizio su Instagram che ha incuriosito i fan La cantante, incinta da diverse settimane, ha pubblicato sui social quello che molti leggono come un indizio sul sesso del terzo figlio.

A cura di Andrea Parrella

La terza gravidanza di Britney Spears è una delle notizie di gossip principali delle ultime settimane. La cantante, che solo da pochi mesi è uscita da un complesso periodo della sua vita dopo la fine della conservatorship di suo padre, ha annunciato di essere in dolce attesa in queste settimane, regalando grande gioia ai tanti fan che la seguono.. Si tratta della prima gravidanza con il compagno Sam Ashgari, l'annuncio è arrivato proprio tramite Britney Spears, che ha informato i suoi fan attraverso un post su Instagram: "Beh ho comprato un test di gravidanza e beh… Avrò un bambino" ha scritto la quarantenne pop star.

L'indizio sul sesso del figlio

Una notizia cui sono seguite diverse pubblicazioni su Instagram, che è ormai canale di comunicazione ufficiale e quotidiano della vita di Spears. La cantante nelle ultime ore ha anche fornito quello che per molti è diventato un indizio sul sesso del bambino. Si tratta della pubblicazione di un dipinto di Pierre Carrier Belleuse che raffigura una ballerina in procinto di accarezzare una farfalla sulla sua spalla. Un insieme di elementi simbolici che molti hanno visto come il chiaro segnale dell'arrivo di una bambina.

Britney Spears e la depressione perinatale

Proprio nel post dell'annuncio della gravidanza, la terza dopo la nascita di Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni, Britney ha ricordato i terribili momenti vissuti in passato a causa della dolce attesa. Le sue parole sono state: "Quando ero incinta, ho avuto la depressione perinatale e devo dire che è assolutamente orribile. Le donne allora non ne parlavano, alcune persone consideravano pericoloso se una donna si lamentava con un bambino nel grembo. Ora però le donne ne parlano ogni giorno. Grazie a Dio non dobbiamo mantenere segreto quel dolore. Questa volta farò yoga tutti i giorni!". Britney ha così portato l'attenzione su un problema di salute che spesso viene sottovalutato e sminuito: prendersi cura di se stesse è importante, soprattutto in un momento delicato come la gravidanza, ed è necessario non ignorare mai i piccoli segnali che invia il corpo, dall'insonnia agli sbalzi d'umore.