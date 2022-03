Name That Tune, Enrico Papi lascia la conduzione a Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal Non sarà semplice sostituire Enrico Papi, volto storico delle trasmissioni musicali anni 90. L’incarico sarà affidato a Ciro Priello e Fabio Balsamo, duo comico appartenente al collettivo dei The Jackal.

A cura di Giulia Turco

Prossimamente su Canale 5 con il suo nuovo show, Enrico Papi sta lasciando il posto vacante in conduzione a Name That Tune, il game show musicale che ha condotto su Tv8. Arrivato alla sua terza edizione, il programma che si ispirava a tutti gli effetti al suo storico Sarabanda, avrebbe già scelto i due nuovi volti che guideranno i protagonisti alla ricerca del brano giusto.

Ciro Priello e Fabio Balsamo su Tv8 con lo show musicale

Sarà sicuramente difficile sostituire Enrico Papi, volto storico delle trasmissioni musicali anni 90 con un nuovo conduttore. L’incarico sarà affidato a Ciro Priello e Fabio Balsamo, duo comico appartenente al collettivo dei The Jackal. Non si tratta di certo della prima esperienza con gli show musicali per Priello, che lo scorso hanno ha partecipato a Tale e Quale Show e ha condotto l’ultima edizione del PrimaFestival durante la kermesse sanremese. Questa volta si tratterà di guidare i concorrenti, personaggi famosi divisi in squadre, nella sfida a chi indovina per primo il brano musicale, ascoltando le prime note. Cinque nuove puntate per lo show che, partito a settembre 2020, ha registrato una buona crescita negli ascolti salendo al 3.07%.

Il ritorno di Enrico Papi a Mediaset

Dopo il successo dello scorso anno con il ritorno di Scherzi a parte su Canale 5, Enrico Papi tornerà tra i volti protagonisti delle prime serate Mediaset. Sta infatti per partire Enrico Papi Big Show, programma che potrebbe essere dello stesso stampo di quello andato in onda nel 2017 e nel 2018 con Andrea Pucci e Katia Follesa, ma su Italia 1. Una bella soddisfazione per il conduttore che dopo l’addio a Mediaset nel 2017, ha rimesso piede a Cologno Monzese con na nuova edizione di successo di Scherzi a parte: "Ero in una situazione idilliaca a Tv8 dove sperimentavo i miei prodotti con risultati di ascolti importanti e ho intrapreso questa strada per il gusto di mettermi in gioco. Non è un riscatto”, ha raccontato a Fanpage.