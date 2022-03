Enrico Papi torna su Canale 5 con Big Show, nel video promo le prime anticipazioni Il celebre conduttore Enrico Papi dopo il successo di Scherzi A Parte, lancia il nuovo programma che condurrà e che andrà prossimamente in onda su Canale 5, Enrico Papi Big Show.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver riportato al successo lo storico programma Scherzi a Parte lo scorso inverno, a novembre 2021 si parlava di un ‘arrivederci' di Enrico Papi per Mediaset. Stava lavorando ad un programma in prima serata per il 2022 ed oggi finalmente i dubbi si sono sciolti. Il conduttore ha presentato con un video promo la novità di Canale 5 che avrà lui come protagonista, ma non sarà solo.

Sta per partire il mio nuovo grande show. I protagonisti sono le persone comuni, anche il pubblico da casa può essere protagonista. Uno show mai visto, dove può succedere di tutto.

Torna in prima serata su Canale 5 Big Show, condotto da Enrico Papi.

Torna Big Show con Enrico Papi

Enrico Papi Big Show arriverà prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. Su Instagram il conduttore romano ha pubblicato il video promo del nuovo show, che secondo Tv Blog potrebbe essere lo stesso che nel 2017 e nel 2018 è andato in onda con Andrea Pucci insieme a Katia Follesa su Italia Uno. Una novità per la primavera di Canale 5, ma non per il pubblico che anche in questa edizione, si tratterebbe della terza, sarà il protagonista. Con diversi personaggi, tra un operaio e un pizzaiolo da lui stesso interpretati, il romano presenta una piccola anteprima del programma che condurrà:

Enrico Papi riconquista Mediaset

Dopo l'addio del 2017, Enrico Papi l'anno scorso ha messo di nuovo piede a Cologno Monzese per aprile le danze di una nuova edizione di Scherzi a Parte ottenendo un enorme successo. Per lui si è trattato di un debutto, più che di una rivincita. "Ero in una situazione idilliaca a Tv8 dove sperimentavo i miei prodotti con risultati di ascolti importanti e ho intrapreso questa strada per il gusto di mettermi in gioco. Non è un riscatto" ha raccontato ai microfoni di Fanpage. E così dopo il successo dello show divertente che vede diversi VIP vittime di scherzi, il conduttore è stato ricompensato dall'azienda con il premio di una nuova messa in onda.