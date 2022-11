Quando esce Celebrity Hunted 3: quante puntate sono e da quando vedere le ultime su Prime Video A partire dal 17 novembre su Amazon Prime video è disponibile la nuova stagione di Celebrity Huntez. Nove celebrità fuggono per l’Italia per due settimane, cercando di non farsi scovare da un gruppo di “cacciatori”, analisti e esperti. Le puntate saranno 6 in totale.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Celebrity Hunted 3 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Torna Celebrity Hunted: a partire dal 17 novembre sarà disponibile su Amazon Prime Video la terza stagione dello show in cui un gruppo di celebrità fugge per l'Italia per due settimane inseguita un gruppo di "cacciatori", pronto a tutti per rintracciarli. Nove i concorrenti in gara per sei puntate, che usciranno sulla piattaforma streaming divise in due parti. Le prime tre giovedì 17 novembre e le successive tre il 24 novembre.

A che ora esce Celebrity Hunted 3, le nuove puntate su Amazon Prime Video

Come molti altri contenuti di Amazon Prime Video, anche gli episodi di Celebrity Hunted 3 diventeranno disponibili sulla piattaforma nella notte tra il 16 e il 17 novembre, Non c'è una indicazione oraria precisa, ma è probabile che a partire dalla mezzanotte o nelle ore immediatamente successive gli utenti potranno iniziare a vedere i primi tre episodi del reality thriller, in cui un gruppo di celebrità si dà alla fuga per l'Italia, cercando di mantenere l'anonimato e preservare la propria libertà per due settimane.

Quando escono le ultime 3 puntate di Celebrity Hunted 3

Gli episodi della terza stagione di Celebrity Hunted usciranno su Amazon Prime Video in due date diverse. I primi tre saranno disponibili a partire dal 17 novembre, mentre i restanti la settimana successiva, il 24 novembre. Nel cast personaggi del mondo dello spettacolo, cantanti, attori, comici, come Rkomi e Irama, ma anche Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Come vedere le nuove puntate in streaming su Prime Video

Ma come fare per vedere il reality thriller Celebrity Hunted 3 – Caccia all'uomo? È necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime Video, che può essere utilizzato sia con una televisione che in streaming collegandosi al sito della piattaforma. In più anche chi non ha un abbonamento a Prime Video può riuscire a vederlo, iscrivendosi e usufruendo dei 30 giorni di prova gratuita.